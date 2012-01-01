Стало известно, у каких машин чаще скручивают пробег

Из семи миллионов автомобилей, прошедших проверку пробега в рамках нового исследования, у 443 061 (6,32%) были обнаружены несоответствия.

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Исследование проводилось компанией Rapid Car Check в Великобритании, где по состоянию на сентябрь 2019 года на учете стояло 38,9 миллиона автомобилей. То есть у 2 458 480 из них пробег скручен.

Оказалось, что чаще всего пробег скручивают у Citroen Jumpy, который в Англии продается под названием Dispatch. Неправильные цифры на одометре были выявлены у 2448 машин этой модели из 8188 проверенных. То есть у 29,89% или почти у трети.

На втором месте оказался минивэн Renault Scenic с показателем несоответствия 29,61%. За ним следует еще один французский фургон — Peugeot Expert (28,63% несоответствий).

Продажа автомобиля со скрученным пробегом в Великобритании запрещена. Продавец обязан сообщить о несоответствии покупателю. Но, как видите, в законе есть лазейки, позволяющие избежать наказания. За последние пять лет из-за скрученного пробега в стране было возбуждено всего 140 уголовных дел. При этом эксперты отмечают, что оборудование для скрутки сегодня можно купить в интернете всего за 100 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей).

Топ-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробег

Место Марка, модель Со скрученным пробегом, шт. Всего проверено, шт. Доля несоответствия, % 1 Citroen Jumpy (Dispatch) 2 448 8 188 29,89 2 Renault Scenic 5 840 19 717 29,61 3 Peugeot Expert 2 397 8 371 28,63 4 Renault Grand Scenic 3 134 11 209 27,95 5 Ford Transit 16 116 145 209 11,09 6 Opel (Vauxhall) Combo 2 403 21 756 11,04 7 BMW X5 2 167 20 510 10,56 8 Peugeot 206 3 839 37 442 10,25 9 Opel (Vauxhall) Vectra 4 704 45 973 10,23 10 Citroen Xsara 2,254 22 284 10,11

Но эти цифры отличаются от данных компании HPI, специализирующейся на истории автомобилей, — в 2016 году пробег был скручен у каждой 16-й машины и у каждой 20-й в 2014 году. Тенденция вполне четкая — скручивать пробеги стали чаще.

Небольшой пробег увеличивает цену автомобиля на вторичном рынке на тысячи фунтов. Например, Nissan Qashqai 2012 года с пробегом 30 тысяч миль (примерно 48 тысяч км) стоит 12 495 фунтов стерлингов (1,25 млн рублей), при пробеге 60 тысяч миль (около 97 тысяч км) — 10 950 фунтов стерлингов (1,1 млн рублей) и 9575 фунтов стерлингов (960 тысяч рублей), если пробег составляет 90 тысяч миль (145 тысяч км). Выгода налицо.

На что следует обратить внимание при определении правдивости цифр на одометре:

проверяйте пробег по истории обслуживания, если сможете ее найти в каком-либо расположенном недалеко от нынешнего хозяина машины сервисе;

сколы на капоте и бампере говорят о большом количестве поездок по шоссе и автомагистралям — это признак большого пробега;

оцените степень изношенности накладок на педали и рулевого колеса, а также кресла водителя и его ремня безопасности;

если это старый автомобиль с почти новым рычагом переключения передач, чехлами и педалями, то его пробег, вероятно, скручен;

воспользуйтесь услугами специалистов, предлагающими проверку машин.

Узнать больше о способах выяснить реальный пробег автомобиля вы можете здесь.

Фото: Benjamin Child / Unsplash