Стало известно, у каких машин чаще скручивают пробег

Исследование проводилось компанией Rapid Car Check в Великобритании, где по состоянию на сентябрь 2019 года на учете стояло 38,9 миллиона автомобилей. То есть у 2 458 480 из них пробег скручен.
Оказалось, что чаще всего пробег скручивают у Citroen Jumpy, который в Англии продается под названием Dispatch. Неправильные цифры на одометре были выявлены у 2448 машин этой модели из 8188 проверенных. То есть у 29,89% или почти у трети.
На втором месте оказался минивэн Renault Scenic с показателем несоответствия 29,61%. За ним следует еще один французский фургон — Peugeot Expert (28,63% несоответствий).
Продажа автомобиля со скрученным пробегом в Великобритании запрещена. Продавец обязан сообщить о несоответствии покупателю. Но, как видите, в законе есть лазейки, позволяющие избежать наказания. За последние пять лет из-за скрученного пробега в стране было возбуждено всего 140 уголовных дел. При этом эксперты отмечают, что оборудование для скрутки сегодня можно купить в интернете всего за 100 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей).
Топ-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробег
|
Место
|
Марка, модель
|
Со скрученным пробегом, шт.
|
Всего проверено, шт.
|
Доля несоответствия, %
|
1
|
Citroen Jumpy (Dispatch)
|
2 448
|
8 188
|
29,89
|
2
|
Renault Scenic
|
5 840
|
19 717
|
29,61
|
3
|
Peugeot Expert
|
2 397
|
8 371
|
28,63
|
4
|
Renault Grand Scenic
|
3 134
|
11 209
|
27,95
|
5
|
Ford Transit
|
16 116
|
145 209
|
11,09
|
6
|
Opel (Vauxhall) Combo
|
2 403
|
21 756
|
11,04
|
7
|
BMW X5
|
2 167
|
20 510
|
10,56
|
8
|
Peugeot 206
|
3 839
|
37 442
|
10,25
|
9
|
Opel (Vauxhall) Vectra
|
4 704
|
45 973
|
10,23
|
10
|
Citroen Xsara
|
2,254
|
22 284
|
10,11
Но эти цифры отличаются от данных компании HPI, специализирующейся на истории автомобилей, — в 2016 году пробег был скручен у каждой 16-й машины и у каждой 20-й в 2014 году. Тенденция вполне четкая — скручивать пробеги стали чаще.
Небольшой пробег увеличивает цену автомобиля на вторичном рынке на тысячи фунтов. Например, Nissan Qashqai 2012 года с пробегом 30 тысяч миль (примерно 48 тысяч км) стоит 12 495 фунтов стерлингов (1,25 млн рублей), при пробеге 60 тысяч миль (около 97 тысяч км) — 10 950 фунтов стерлингов (1,1 млн рублей) и 9575 фунтов стерлингов (960 тысяч рублей), если пробег составляет 90 тысяч миль (145 тысяч км). Выгода налицо.
На что следует обратить внимание при определении правдивости цифр на одометре:
- проверяйте пробег по истории обслуживания, если сможете ее найти в каком-либо расположенном недалеко от нынешнего хозяина машины сервисе;
- сколы на капоте и бампере говорят о большом количестве поездок по шоссе и автомагистралям — это признак большого пробега;
- оцените степень изношенности накладок на педали и рулевого колеса, а также кресла водителя и его ремня безопасности;
- если это старый автомобиль с почти новым рычагом переключения передач, чехлами и педалями, то его пробег, вероятно, скручен;
- воспользуйтесь услугами специалистов, предлагающими проверку машин.
Узнать больше о способах выяснить реальный пробег автомобиля вы можете здесь.
Фото: Benjamin Child / Unsplash