Tesla Roadster возвращается к Земле на 82 тыс. км/ч

Автомобиль признали космическим мусором.

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Астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики систематизировал знания по всем космическим объектам искусственного происхождения, внеся каждый из них в каталог и выложив его в свободный доступ. Макдауэлл говорит, что 40 лет назад начал вести дневник о запусках ракет, как многие дети в то время, и просто продвинулся в этом немного дальше, чем сверстники.

В список попало 57 424 объекта, среди которых есть и полезные — например, там находятся около двух тысяч функционирующих спутников. Но кроме того, в каталоге указано огромное количество космического мусора разных видов, пишет Mail.ru со ссылкой на журнал Vice. В том числе — вышедшие из употребления спутники, списанное оборудование, видеокамеры и... автомобиль Tesla Roadser, запущенный в космос в феврале 2018 года с помощью ракеты Falcon Heavy.

Сайт whereisroadster.com, в режиме реального времени определяющий местоположение космического родстера, сообщает, что сейчас объект находится менее чем в 88 млн километрах от Земли, возвращаясь к ней на своем втором обороте вокруг Солнца. Родстер движется со скоростью почти 82 тысячи км/ч. Если аккумулятор на борту все еще работает, то космонавт Starman в салоне автомобиля «послушал» песню Дэвида Боуи «Space Oddity» почти 257 тысяч раз, а «Life On Mars?» — более 346 тысяч раз.

В августе 2020 года Илон Маск рассказал, что россиянин пробовал похитить данные с серверов завода Tesla Gigafactory.

Фото: Tesla.

Видео: Youtube, канал Roadster Tracker —Ben Pearson