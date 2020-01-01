Турист из России подкупал инженера Теслы. Не вышло

Он пытался подкупить сотрудника компании миллионом долларов, чтобы тот установил на серверы компании вредоносное ПО.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что компанию пытались шантажировать с целью вымогательства крупной суммы денег. Но попытка не увенчалась успехом. Как сообщили в прокуратуре США по округу Невада, 27-летний гражданин России Егор Крючков пытался подговорить сотрудника Tesla Gigafacotry, чтобы тот установил вредоносное ПО в компьютерную сеть своей компании.

Программа предоставила бы Крючкову и его сообщникам доступ к системам Tesla. Они планировали украсть информацию и в дальнейшем угрожать обнародовать ее, если не будет заплачен выкуп.

Крючков встречался с сотрудником «много раз, чтобы обсудить детали дела», и пообещал заплатить ему один миллион долларов (почти 75 млн рублей), как только вредоносное ПО окажется на серверах.

Однако попытка внедрения вредоносной программы и вымогательство не удались. Узнав о заговоре, ФБР выследило Крючкова, который спешно уехал из Рино в Лос-Анджелес. Там он попросил знакомого купить ему авиабилет, чтобы как можно быстрее сбежать из США. Но до самолета злоумышленник не добрался — его арестовали.

Крючков находился в США по туристической визе, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере 250 000 долларов США (почти 19 млн рублей).

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Фото: David von Diemar / Unsplash