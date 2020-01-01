Немцы недовольны отечественным электромобилем

Volkswagen ID.3 был раскритикован немецким журналом, эксперты которого указали на множество недоработок, включая низкое качество сборки и окраски.

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К электромобилям в мире особое отношение — подавляющее большинство людей к ним только присматриваются. Особенно достается новым разработкам, которые превращаются в подопытных кроликов и мальчиков для битья. Наши немецкие коллеги безжалостно раскритиковали, и не без оснований, новую разработку концерна Volkswagen AG — электромобиль ID.3.

Первым делом журналисты Auto Motor Und Sport заявили о несоответствии ID.3 «высоким требованиям VW к точности подгонки деталей кузова, зазорам и качеству материалов», после чего объяснили это заявление по пунктам.

Обратите внимание на внутреннюю часть капота — там просто нет краски. Автор статьи говорит, что из-за этого деталь выглядит так, будто ее красили из баллончика. Такой подход несколько удешевляет производство и наносит меньше ущерба экологии, но покупатели, вероятно, не согласятся на такие «жертвы».

Другая серьезная проблема — программное обеспечение. Информационно-развлекательной системе требуется много времени, чтобы распознавать команды и реагировать на них — система автомобиля явно «не доработана». Volkswagen уже признал, что пока устройства не будут обладать всеми штатными функциями.

Также эксперты отметили, что запас хода электромобиля оказался намного ниже заявленного — всего 260 км, а не 330. Кроме того, сиденья быстро изнашиваются и выглядят так, как будто машина проехала не 20 000, а 200 000 км.

Немецкий журнал отмечает, что Volkswagen, являясь опытным автопроизводителем, должен знать, как следует делать машины, особенно если стоимость модели составляет 49 000 евро (около 4,4 млн рублей).

При этом сегодня нельзя говорить о том, что обслуживание электромобиля обходится дешевле, чем машины с двигателем внутреннего сгорания.

Фото: Volkswagen, Auto Motor Und Sport