Немцы недовольны отечественным электромобилем

К электромобилям в мире особое отношение — подавляющее большинство людей к ним только присматриваются. Особенно достается новым разработкам, которые превращаются в подопытных кроликов и мальчиков для битья. Наши немецкие коллеги безжалостно раскритиковали, и не без оснований, новую разработку концерна Volkswagen AG — электромобиль ID.3.
Первым делом журналисты Auto Motor Und Sport заявили о несоответствии ID.3 «высоким требованиям VW к точности подгонки деталей кузова, зазорам и качеству материалов», после чего объяснили это заявление по пунктам.
Обратите внимание на внутреннюю часть капота — там просто нет краски. Автор статьи говорит, что из-за этого деталь выглядит так, будто ее красили из баллончика. Такой подход несколько удешевляет производство и наносит меньше ущерба экологии, но покупатели, вероятно, не согласятся на такие «жертвы».
Другая серьезная проблема — программное обеспечение. Информационно-развлекательной системе требуется много времени, чтобы распознавать команды и реагировать на них — система автомобиля явно «не доработана». Volkswagen уже признал, что пока устройства не будут обладать всеми штатными функциями.
Также эксперты отметили, что запас хода электромобиля оказался намного ниже заявленного — всего 260 км, а не 330. Кроме того, сиденья быстро изнашиваются и выглядят так, как будто машина проехала не 20 000, а 200 000 км.
Немецкий журнал отмечает, что Volkswagen, являясь опытным автопроизводителем, должен знать, как следует делать машины, особенно если стоимость модели составляет 49 000 евро (около 4,4 млн рублей).
- При этом сегодня нельзя говорить о том, что обслуживание электромобиля обходится дешевле, чем машины с двигателем внутреннего сгорания.
Фото: Volkswagen, Auto Motor Und Sport