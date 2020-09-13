Кемпер-трансформер: то грузовик, то рабочий кабинет

Ванная комната и кухня могут устанавливаться снаружи и не занимать место внутри дома на колесах во время стоянок.

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Концепт кемпера отличается полностью модульным интерьером. Это настоящий трансформер. Если пришло время отпуска, автомобиль превращается в дом на колесах, а при необходимости машина может стать обычным грузовым фургоном либо автобусом для перевозки пассажиров.

Концепт создавался компанией Vöhringer на базе практичного 6-метрового фургона Fiat Ducato. Разработчики оснастили автомобиль всеми удобствами, которые могут понадобиться человеку в путешествиях. Например, кухонный уголок с двумя конфорками и небольшой раковиной — это модульное устройство, которое крепится к полу и может выноситься наружу. Вынимается из автомобиля и ванная комната с туалетом и душем.

Также в машине есть раскладной обеденный стол и четыре кресла, включая вращающиеся передние сиденья. Сзади расположены приставные кровати длиной 2 метра, которые убираются в стены и не съедают дефицитное пространство, если на них никто не отдыхает. В Vöhringer заявляют, что ими разработан модуль рабочего кабинета, который также можно устанавливать в фургон и вынимать из него.

Пока неизвестно, намерена ли компания запустить модульный кемпер в производство, но, кажется, это будет несложно — благодаря модульности нет необходимости выпускать все и сразу: достаточно начать с производства основных модулей, расширяя постепенно их линейку.

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Фото, видео: Vöhringer