Главное в любом кемпере — практичность и удобство, но кому-то важен и внешний вид. Этот автофургон — для самых притязательных.

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Хороший кемпер не обязательно должен быть красивым снаружи, он должен быть удобным, рациональным и просторным внутри. Вот почему вы не видите дизайнерских домов на колесах — проще говоря, потому что они никому не нужны. Однако встречаются и такие покупатели, которым важно, чтобы их «домики» хорошо смотрелись на дороге, и тогда им на помощь приходит компания La Strada со своими оригинальными кемперами на базе Mercedes-Benz Sprinter. Ее последняя новинка — Nova M, которая выводит дизайн автодомов на новый уровень.

Модель Nova M имеет длину всего 6,46 метра, и компактные размеры в сочетании с блестящей внешностью принесли ей награду Red Dot Product Design Award 2020 после дебюта на Caravan Saloon-2020.

Жилая площадь здесь немаленькая — сзади располагается односпальная кровать и складная кровать размера queen-size спереди, над кабиной водителя и обеденным залом. Таким образом, кемпер рассчитан на размещение до трех человек, но все же компания позиционирует его как роскошный двухместный дом на колесах, предназначенный для пар, которым нужен компактный, но просторный и удобный автомобиль для приятных путешествий.

Nova M в стандартной комплектации также располагает просторной обеденной зоной, состоящей из углового диванчика L-образной формы и поворотных сидений в кабине водителя. В кухонной зоне есть двухконфорочная газовая плита, раковина и 80-литровый холодильник. Выдвижная стойка создает L-образное рабочее пространство, а дополняет кухню ряд ящиков, шкафов и полок для мелочей.

Сам автомобиль оснащен двигателем мощностью 161 л.с., гелевым аккумулятором на 100 А·ч и баком для пресной воды на 100 л. La Strada Nova M в настоящее время продается только в Германии по цене примерно 117 000 долларов по текущему обменному курсу.

Sprinter превратили в дизайнерский автодом Главное в любом кемпере — практичность и удобство, но кому-то важен и внешний вид. Этот автофургон — для самых притязательных. Sprinter превратили в дизайнерский автодом

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Фото: La Strada