Электромобиль JAC iEV7S: дата появления в России и все подробности

В один день модель покажут журналистам, назовут цену и начнут продавать.

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Китайская компания JAC сообщила дату дебюта в России электрического хэтчбека iEV7S. Модель презентуют для СМИ в Москве 22 сентября. В рамках презентации назовут цену и сразу же запустят официальные продажи, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда. Известно, что iEV7S будут продавать дилеры в крупных городах.

Автомобили собирают на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Костанае (Казахстан). В Украине хэтчбек уже доступен к покупке. В Россию будут поставляться iEV7S в комплектации Luxury: сиденья из эко-кожи, цифровые приборы, мультимедиа, светодиодные ДХО, противотуманки с подсветкой поворотов, датчик света, набор систем безопасности. Среди опций — бесключевой доступ, круиз-контроль, камеры кругового обзора, парктроники, климат-контроль вместо кондиционера, обогрев зеркал и передних сидений.

Модель создана на базе компакт-кросса JAC S2 — она практически повторяет его внешне, но вот дорожный просвет уменьшен с 200 до 130 мм из-за размещенной в нижней части кузова батареи SinoEV Technologies с жидкостным охлаждением и емкостью 117 ампер-часов. Она питает электродвигатель DY Power Technology номинальной мощностью 30 кВт, но в пике выдающий 85 кВт (именно такое значение значится в российском ОТТС), т.е. около 115 л.с.

Максимальная скорость китайской «электрички» — 130 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 12 секунд. Запаса хода на одной зарядке хватит на 280–300 км пути, а чтобы перезарядить батарею, нужно 8 часов зарядки от бытовой сети или 1,5 часа в быстром режиме.

С точки зрения габаритов iEV7S попадает в один класс с Lada Xray и Renault Sandero Stepway. Но вот цена будет от автомобиля классом выше — по прогнозам, минимум 2 000 000 рублей. С другой стороны, такого уровня оснащения, как у iEV7S, номинальные одноклассники не предлагают даже в топе и к тому же требуют регулярных визитов на АЗС.

Ключевая информация об iEV7S была раскрыта в начале июня 2020 года, тогда сроком дебюта модели в России назывался август.

Фото: JAC.