«Полный бак» за 100 рублей: JAC начнет продавать электромобили в России

Максималка — 130 км/ч, разгон — 12 секунд, батареи позволяют проехать 280 километров.

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Представительство китайской марки JAC в России объявило о том, что в августе стартуют продажи электрического хэтчбека JAC iEV7S. Машина создана на базе кроссовера JAC S2, продающегося в Украине, но электрическая версия — не кроссовер: дорожный просвет ввиду требующегося для батарей пространства сокращен с 200 до 130 мм.

Габариты JAC iEV7S — 4135х1750х1560 мм, то есть «электричка» по всем параметрам буквально 2–3 сантиметра уступает хэтчбеку Lada Xray, но вот колесная база у «китайца» скромнее заметно: 2470 против 2592 мм. Двигатель синхронный, мощностью 115 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. Максимальная скорость — 130 км/ч, разгон до «сотни» занимает 12 секунд. Режимы переднего и заднего хода переключаются с помощью редуктора. Подвеска — без изысков: МакФерсон и полузависимая балка.

Батареи, изготовленные с применением лития, алюминия, кобальта и никеля, имеют жидкостное охлаждение и при емкости 39 кВт.ч позволяют проезжать на одной зарядке 280 км. Зарядка в быстром режиме занимает 1 час, а при использовании бытовой сети — 12 часов. В пресс-службе JAC говорят, что в Москве полная зарядка электромобиля по ночному тарифу будет обходиться в сумму менее 100 рублей.

В Россию приедет единственная комплектация Luxury: кожаный салон, цифровая комбинация приборов, мультимедийный комплекс с тачскрином, светодиодные ДХО, противотуманные фары с подсветкой поворотов, датчик света, набор систем безопасности. Опционально доступны бесключевой доступ, круиз-контроль, камеры кругового обзора, передний и задний парктроники. Предусмотрен даже зимний пакет с климат-контролем и обогревом передних сидений и зеркал.

Электрохэтч будут предлагать дилеры в крупных городах. Машины станут поставляться к нам из Казахстана — их собирают на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Сейчас модель проходит сертификацию в России. Главный вопрос — в цене, которую обещают назвать ближе к старту продаж в августе. По предварительным данным, за JAC iEV7S будут просить минимум 2 миллиона рублей.

В России разработкой электромобилей локального применения занимается крымская компания «Эльтавр».

На начало 2020 года в России насчитывалось около 6,3 тысячи электромобилей, что на 75% больше, чем годом ранее.

Фото: JAC