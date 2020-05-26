В Крыму начинают серийный выпуск электромобилей из российских компонентов

Правда, серия пока небольшая — речь о сотне с небольшим электрокаров локального использования.

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Симферопольское предприятие «Эльтавр» планирует в этом году выпустить 53 образца электрической техники, а в следующем повысить план минимум до 112 выпущенных единиц. При этом сборка перестанет быть штучной, а будет перенесена на конвейер, что должно обеспечить дальнейший рост объемов выпуска. На 2020 год запланировано производство первых моделей коммунальной техники, поливомоечных электромашин, электрических катамаранов, а также электрификация багги, снегохода и гусеничного вездехода. Часть новых электромобилей предприятие планирует предоставить для тест-драйвов в Крыму и Москве.

В апреле 2020 года предприятие смогло привлечь более 50 млн рублей в виде инвестиций, что и позволило запланировать расширение линейки и масштаба производства, сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора «Эльтавра» Михаила Демурию. Одним из принципиальных моментов на предприятии считают полный переход на отечественные комплектующие — пандемия коронавируса подстегнула отказ даже от небольшой доли (10%) импортных компонентов.

Первой моделью электромобиля, построенного в компании в 2015 году, был электробус Эльтавр-Дилижанс, а в 2016-м на его базе создали грузовик Эльтавр-Як. Электрическая начинка у продукции «Эльтавра» простая — например, свинцовая батарея обеспечивает пробег в 50 км на одной зарядке, а литий-ионная — 80 км. Используются эти машины в сфере туризма и на небольших пробегах, но территории — не только закрытые, ведь у грузовика, например, есть сертификация для дорог общего пользования. Цена Яка — от 1 059 000 до 1 459 000 рублей в зависимости от надстройки. Проблем со сбытом нет, спрос превышает возможности действующего производства.

А на другом полюсе электрификации транспорта — компания GM, пробующая угнаться за Теслой в создании «батареи на миллион миль».

Фото, видео: «Эльтавр»