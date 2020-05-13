Электрокары в России: их больше всего не в Москве и их всего 6 тысяч

К началу 2020 года в нашей стране насчитывалось 6,3 тысячи электромобилей, что на 75% больше, чем в прошлом году. Активнее всего их покупают в Иркутской области и Приморском крае.

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Какие новые и подержанные электромобили пользуются спросом в регионах и где машин на электричестве больше всего, изучили аналитики Авто.ру.

Среди новых автомобилей в России лидируют американские Tesla Model 3 — 37% (5,7 млн руб.) и Model X — 32% (11,2 млн руб.), чаще всего пользователи ищут именно их. В пятерке лидеров также Nissan Leaf — 11% (4,3 млн руб.), Jaguar I—Pace — 10%(7,7 млн руб.) и Tesla Model S — 9% (10,8 млн руб.).

На рынке авто с пробегом первенство у Nissan Leaf (52%), он появился раньше, и недорогих машин этой модели на рынке больше. В среднем за такой электрокар просят 676 тысяч рублей (с учетом двух поколений). При этом Leaf оказался еще и самой немолодой моделью в исследовании — средний возраст машин в продаже составляет 7 лет.

На втором месте — Tesla Model S (17%), которая стоит в среднем 3,7 млн рублей. В тройке лидеров BMW i3 (6%) — новые автомобили пока не продаются, но бэушки пользуются спросом. За электрического «баварца» в среднем просят 1,8 млн рублей. Средний возраст моделей — 5 лет.

Подержанные Tesla Model 3 (5%) и Model X (4%) еще слишком свежие и дорогие для вторички модели, поэтому пользуются меньшим спросом. Средний прайс на «трешку» достигает 4 млн рублей, а на кроссовер — 6,2 миллиона.

Nissan Leaf и BMW i3 продаются в среднем за 27 и 30 дней. В течение 42 дней «уходит» Tesla Model X — но она и самая дорогая в рейтинге.

По регионам больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском крае: на начало 2020 года здесь их насчитывалась почти тысяча штук. Вторую строчку заняли Москва и Московская область — 835 автомобилей. Тройку лидеров замыкает Иркутская область — 657 машин. В Хабаровском и Краснодарском краях автомобилей с электрическими двигателями по 500 штук.

Однако по динамике продаж столичный рынок самый динамичный — за прошедший год здесь зарегистрировано больше всего новых электромобилей, 140 штук. Еще 22 штуки поставлены на учет в первом квартале 2020 года.

Самые активные рынки автомобилей с пробегом — в Иркутской области и Приморском крае: за 12 месяцев 2019 года и 3 месяца 2020 года суммарно здесь зарегистрировано почти тысяча электрокаров. В Москве и области поставлено на учет в прошлом году 303 таких машины — на одну больше, чем в Краснодарском крае.

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