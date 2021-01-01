Kia показала семь новинок (в одном фото)

Модели поступят в продажу в течение семи лет, и все они будут электрическими.

Материалы по теме Обновленный Kia Rio: цены и комплектации

Kia анонсировала линейку полностью электрических автомобилей. Благодаря им компания намерена занять лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей. Таким образом, к 2025 году в модельном ряду Kia будет 11 электромобилей.

На опубликованном компанией тизерном фото показано семь машин, которые, как сообщается, появятся в продаже до 2027 году. Никаких данных о моделях нет, но известно, что первая из них получит название CV, а ее презентация состоится уже в 2021 году. Новая машина «будет иметь такое же конкурентоспособное качество и привлекательный дизайн, как и другие автомобили Kia». Также в компании пообещали, что электромобиль получит большой запас хода и технологию быстрой зарядки.

Четыре из семи новых моделей — это кроссоверы. Одна из моделей силуэтом напоминает спорткар, а две другие — фастбек и хэтчбек.

Новые электромобили Kia будут создаваться на модульной платформе Electric-Global (E-GMP), благодаря чему получат просторные салоны.

Недавно в России начались продажи нового седана Kia K5, который заменил Оптиму.

Фото: Kia