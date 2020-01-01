Новая массовая модель от Хонды и GM

Компания Honda опубликовала фото новой модели для массового производства, которая отличается особым дизайном.

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Новинка будет показана на Пекинской международной автомобильной выставке 26 сентября 2020 года. Пока это только концепт, но в компании обещают, что он ляжет в основу новой модели, которая станет полностью электрической. Также на Auto China 2020 компания Honda привезет гибридный кроссовер CR-V PHEV.

Опубликованный снимок новой модели дает некое представление о ее дизайне. Видны трапециевидные фары, соединенные тонкой светодиодной полоской, очерчивающей линию капота. Ниже расположен светящийся логотип и узкие противотуманные фары. Сам капот имеет углубление посередине. Также видны гладкий бок электромобиля, а возле передней стойки нет зеркала заднего вида.

Известно, что Honda заключила соглашение с General Motors, в рамках которого будут созданы два электромобиля. Один из них появится в продаже только в 2024 году. Сотрудничая с GM, японский автопроизводитель получает доступ к новой платформе электромобилей GM и батареям Ultium. Сама же Honda будет отвечать за дизайн машины, собирать которую будут на заводе GM в Северной Америке.

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Фото: Honda