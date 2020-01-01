У Хонды появится конкурент Kia Rio

Компания запатентовала в России новый седан Honda City, который будет конкурировать в классе В.

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Патентные изображения нового поколения Honda City, представленного в 2019 году, появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Автомобиль до сих пор не был представлен на российском рынке, но пользовался большой популярностью в азиатских странах и, в частности, в Китае и Индии. То, что новый седан Хонды будет продаваться и в России — не факт. Нередко получение патента нужно лишь для защиты авторских прав.

Но востребованность недорогих машин класса «В», таких какЮ, например, Renault Logan, Skoda Rapid, VW Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Лад, позволяет надеется, что доступный по цене японский седан появится и у нас.

Машину нельзя назвать компактной. Правильнее будет отнести ее к классу В+. Длина седана City достигает 4553 мм. Для сравнения, Kia Rio в длину на 15 см короче — 4400 мм. Ширина Хонды — 1748 мм, а высота — 1467 мм, что вполне сопоставимо с размерами Киа Рио.

При этом колесная база у «японца» короче на один сантиметр —2589 мм против 2600 у Рио. Следовательно, машина получит очень вместительный багажник, что заметно на рисунках.

Сомнение вызывает только двигатель, указанный в патенте. Это 122-сильный бензиновый агрегат с турбонаддувом объемом один литр — не самый востребованный среди российских покупателей мотор. Более того, работать двигатель будет в паре с вариатором.

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Изображения: Федеральный институт промышленной собственности