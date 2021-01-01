Машины научили распознавать дороги

Новую систему мониторинга дорог разработали компании BMW и Tactile Mobility. Благодаря ей сцепление колес с покрытием улучшится.

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Новая система определяет качество дорожного покрытия под колесами автомобиля и меняет настройки режима вождения, делая машину устойчивее и предотвращая потерю управления.

Технология начнет появляться в автомобилях BMW следующего поколения — с 2021 года. Система «тактильного распознавания», как ее называют в компании, использует «встроенные невизуальные датчики» для определения дорожных условий по тому, как едет машина. Данные поступают от рулевого управления, подвески, шин, тормозной системы и трансмиссии. При этом определяется также угол наклона дороги в ту или иную сторону.

Помимо возможности оптимизировать настройки автомобиля в зависимости от дорожного покрытия предусматривается и анонимная отправка данных местным властям. Проще говоря, машины смогут «жаловаться» на некачественные дороги. Также система сможет обмениваться данными с другими автомобилями.

«Система наделит умные автомобили с чувством „осязания“ и продемонстрирует коммерческую жизнеспособность технологии тактильного распознавания», — заявил соучредитель и главный исполнительный директор Tactile Mobility Боаз Мизрахи.

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Фото: Tadeusz Lakota / Unsplash