Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — журнал За рулем

Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков!

Поездка в городе часто напоминает ралли по бездорожью. То и дело приходится уворачиваться от препятствий, «заботливо» подготовленных коммунальными службами. Автоюрист Александр испытание не прошел — заехал в глубокую лужу и разворотил подвеску. Но чинить машину за свой счет он не собирался.

Рассказывает автоюрист Александр Баканов:

— Дело было в марте 2014 года в Оренбурге. Поздно вечером я направлялся по делам, сидя за рулем Lexus RX 350 моего отца. На пути была довольно большая лужа… Все мы знаем, что в весенне-осенний период заезд в лужу на наших дорогах сродни лотерее: повезет-не повезет. Мне не повезло. Под водой скрывалась глубокая яма, послышался глухой звук от удара… Вышел из машины — пробило два правых колеса, а запаска-то одна... И это было не единственное повреждение.

В силу профессиональной деятельности я знал, что в законодательстве прописаны определенные нормативы содержания автомобильных дорог (ГОСТ Р 50597–2017. — Прим. автора). Исходя из этих требований, размеры дорожных ям не должны превышать 15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см по глубине. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, у меня есть основания для обращения в суд с целью компенсировать ущерб, причиненный в результате ДТП.

Как оформить ДТП с ямой?

Для начала мне необходимо было зафиксировать факт возникновения дорожно-транспортного происшествия.

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Я набрал «112» и вызвал сотрудников ГИБДД. Они приехали спустя 30 минут.

Надо заметить, никто из полицейских не горел желанием лезть в лужу с рулеткой и делать замеры. Мне даже пытались объяснить, что в обязанности инспекторов такая процедура не входит. Но я настаивал на своем: «Ребята, это ваша работа. Я — практикующий юрист, и со мной этот номер не пройдет. Вы производите осмотр места ДТП, а значит, должны зафиксировать все обстоятельства. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы разойдемся по своим делам».

В результате инспекторы с неохотой, но все же составили справку о ДТП и акт выявленных недостатков в содержании дорог. Согласно документу, размеры ямы существенно превышали допустимые стандартом размеры, а именно: 1,2 м ширина; 1,1 м длина и 15 см глубина. Теперь у меня на руках были доказательства, и я начал готовить исковое заявление к администрации города.

Машина одна, суммы разные

Следующим этапом стало проведение независимой экспертизы. Услуги эксперта (3000 рублей. — Прим. автора) я оплачивал сам, однако планировал, что впоследствии эти расходы будут мне компенсированы за счет ответчика. Специалисты установили, что стоимость ущерба, причиненного Lexus RX 350 в результате ДТП, составила 353 700 рублей. Экспертное заключение я приложил к исковому заявлению с требованием взыскать средства с управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга.

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Первое судебное заседание состоялось в мае 2014 г. Ответчик утверждал, что мои исковые требования чрезмерно завышены, а заявленные повреждения автомобиля не соответствуют обстоятельствам ДТП. Судом была назначена комплексная экспертиза в целях установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

  1. Установить причинно-следственную связь между обстоятельствами ДТП и заявленными мною повреждениями автомобиля.
  2. Определить стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом обстоятельств ДТП.

Дело было направлено в экспертное учреждение, на котором настаивала администрация. Результаты оценки стоимости восстановительного ремонта заметно отличались от тех, что предоставил в суд я. По мнению эксперта, стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составляет 90 тысяч рублей.

Я был убежден, что специалист, который проводил экспертизу, допустил ряд серьезных ошибок. Очевидно, он не был знаком с особенностями автомобиля данной марки и не знал, как ведет себя на ходу пневмоподвеска. Например, в своих расчетах он брал за основу дорожный просвет автомобиля в стоячем положении. Но был один нюанс: когда Lexus RX 350 двигается на скорости свыше 60 км/ч (а у меня была именно такая скорость), пневмоподвеска опускает кузов авто примерно на 2–4 см, а значит при установлении обстоятельств ДТП экспертом был взят в расчет неверный клиренс автомобиля, а следовательно и повреждения автомобиля будут носить гораздо более обширный характер.

Собственно, уже только это обстоятельство могло стать поводом для назначения нового эксперта.

Кратчайший путь

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Несмотря на это, я не стал подавать ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы. Рассуждал так: в случае проведения повторной экспертизы судебное разбирательство затянется на пару месяцев, а если истец подаст на апелляцию — можно прождать еще несколько месяцев. На то, чтобы решение суда вступило в законную силу, необходим еще месяц … В итоге деньги на ремонт я увижу в лучшем случае через полгода. Для меня в тот момент гораздо проще было согласиться на сумму меньшую, чем изначально мною планировалась, но и 90 тыс. руб. меня не устраивали. После продолжительной перепалки в судебном процессе было принято решения об уменьшении исковых требований (как истец я имею на это право, подав соответствующее заявление) до комфортных ответчику 135 тыс. рублей, с чем представитель администрации согласился.

В итоге суд удовлетворил мой иск частично, обязав взыскать с управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга ущерб в размере 135 тысяч рублей, а также судебные расходы и стоимость независимой экспертизы в общей сумме еще на 15 тыс. руб.

Об апелляции со стороны ответчика речи быть не могло, так как мы бы вернулись к вопросу о назначении повторной судебной экспертизы.

Деньги на ремонт по решению суда были перечислены мне на счет спустя месяц после подачи исполнительного листа.

В данном случае я пошел по пути наименьшего сопротивления, дабы не затягивать и без того долгий судебный процесс. Но если время позволяет, смело идите до конца и отсуживайте полностью ту сумму, которая причитается вам за плохое качество дорожного покрытия.

Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков!

Поездка в городе часто напоминает ралли по бездорожью. То и дело приходится уворачиваться от препятствий, «заботливо» подготовленных коммунальными службами. Автоюрист Александр испытание не прошел — заехал в глубокую лужу и разворотил подвеску. Но чинить машину за свой счет он не собирался.

Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004387Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004385Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004383Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004384Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004386Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004382Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков!

Имейте в виду:

  • Многие убеждены, что борьба с коммунальщиками и администрацией — занятие бессмысленное. Это заблуждение. Напротив, такие дела адвокаты считают весьма перспективными, поскольку в данном случае закон полностью на стороне пострадавшего — то есть автовладельца. Обращаться в суд можно и по поводу открытого люка, и после «встречи» с ямой на дороге, и даже из-за дерева, упавшего на машину. Всегда есть возможность найти ответчика — главное запастись терпением и настойчивостью.
  • Вызов инспекторов на место ДТП — пожалуй, самый важный этап в борьбе с недобросовестными городскими службами. Не стоит надеяться, что «полицейские сами знают процедуру оформления такого рода ДТП». Проконтролируйте, чтобы инспекторы сфотографировали место происшествия, сделали соответствующие замеры рулеткой и отразили их в акте выявленных недостатков в содержании дорог либо акте осмотра места происшествия. Любой документ с зафиксированными сотрудником ГИБДД «сантиметрами» — это ваш главный аргумент в суде.
  • В подобных делах существует много тонкостей, так что лучше обратиться за консультацией к опытному юристу. Вместе вы сможете выработать железобетонную позицию в суде. К тому же у него наверняка есть контакты экспертов, которые смогут правильно оценить ущерб, причиненный автомобилю, и составить по итогам подробный отчет.

Вы сами автоюрист и готовы поделиться с «За рулем» интересными кейсами из собственной практики? Тогда пишите нам: starikova@zr.ru Будем рады сотрудничеству!

Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков!

Поездка в городе часто напоминает ралли по бездорожью. То и дело приходится уворачиваться от препятствий, «заботливо» подготовленных коммунальными службами. Автоюрист Александр испытание не прошел — заехал в глубокую лужу и разворотил подвеску. Но чинить машину за свой счет он не собирался.

Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004388Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004387Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004385Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004383Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004384Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004386Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков! — фото 1004382Разбил подвеску в яме — вот как я получил компенсацию от коммунальщиков!
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