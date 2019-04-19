Отличия хорошей дороги от плохой описывает ГОСТ Р 50597–2017: длина выбоины не должна превышать 15 см, а глубина — 5 см. На тему того, что ГОСТ не соответствует требованиям времени (в такой яме можно убить шину вместе с диском), рассуждать не будем. Важнее то, что многие ямы еще больше!
Временные нормативы по приведению асфальта в порядок учитывают площадь дефекта и категорию дороги. Например, на трассе первой категории колдобину должны заделать в течение суток, на дороге четвертой категории — за 10 дней. Для желающих досконально изучить ГОСТ приводим таблицу (она внизу).
Существует простой способ визуально отличить плохое от хорошего. В былые годы мерилом глубины колдобины служил коробок спичек, теперь на смену ему пришла кредитная карточка, размер которой 85×55 мм. Если глубина ямы больше ширины карточки (55 мм), нарушение налицо!
Пора жаловаться
Госавтоинспекция должна отреагировать и прислать письменный ответ в течение 30 суток. Этот срок соблюдают четко. Инспекторы выдадут предписание дорожной организации, а если ее сотрудники не отреагируют, будут призваны к ответу.
Некоторые советуют жаловаться в прокуратуру. Но стоит ли из-за каждой колдобины прокуроров тревожить? Пусть сконцентрируются на более крупных нарушениях закона — например, на том, что обслуживающая организация не выполняет предписание на устранение недостатков, поступившее от ГИБДД.
В большинстве случаев эффективны жалобы в местную администрацию, которая является собственником дороги. Если же дорога федеральная, то надо информировать Минтранс.
Суровые штрафы
Читая статью 12.34 КоАП, предусматривающую наказание за несоответствующее содержание дороги, искренне удивляешься: как же наши дорожные службы еще не пошли по миру? Если дефект не ликвидировали либо не установили перед ним заграждение, должностным лицам светит штраф 20–30 тысяч рублей, а юридическим — на порядок больше. А если из-за этого дефекта случилась авария, в которой причинён вред здоровью легкой или средней тяжести, штраф повышается до 50–100 тысяч рублей для должностных лиц и до 400–500 тысяч — для юридических.
Госавтоинспекция несет надзорные функции, и специально обученный человек должен регулярно объезжать вверенный участок и фиксировать нарушения. Увы, сотрудники ГИБДД замечают не всё. Но от жалоб бдительных граждан сейчас отмахнуться сложно. А за бездействие по голове не погладят.
Так что не ленитесь писать письма — совместными усилиями мы сделаем наши дороги лучше.
Если попал в яму
Первым делом подумайте о собственной безопасности. Откатите машину в сторону, установите знак аварийной остановки. При нахождении на дороге или обочине в темное время суток необходимо надеть жилет со светоотражающими элементами, если их нет на одежде. Этого требуют ПДД и здравый смысл.
Вызовите сотрудников ГИБДД — проще всего воспользоваться единым номером 112. Если пострадавших нет, вероятнее всего, экипаж не поедет на оформление, вам предложат самостоятельно проследовать в отделение. Разумеется, нужна доказательная база — фото- и (или) видеосъемка злополучного дефекта дороги и полученных повреждений автомобиля. Зафиксируйте размер колдобины, постарайтесь, чтобы в кадр попал элемент дороги, позволяющий идентифицировать местонахождение, - верстовой столб, указатель, приметное здание. И машину, и дорогу снимайте и крупным, и общим планом. Фотографируйте оперативно, поскольку бывали случаи, когда дорожные рабочие еще до приезда сотрудников ГИБДД успевали установить ограждение или засыпать яму.
Имея доказательную базу в виде протокола, фото- и (или) видеосъемки и калькуляции ущерба, легко привлечь к ответу эксплуатирующую организацию. Если та откажется возмещать ущерб добровольно, обращайтесь в суд. В этом случае ответчику придется оплатить еще и судебные издержки.
Дефекты покрытия и сроки их устранения
|
|
Категория дороги
|
Группа улиц
|
Размер
|
Срок устранения, сут., не более
|
Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, равной или более
|
IА
|
А
|
0,06 м²
|
1
|
IБ, IВ
|
Б
|
3
|
II
|
В
|
5
|
III
|
Г
|
7
|
IV
|
Д
|
10
|
V
|
Е
|
12
|
На участке полосы движения длиной 100 м повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м², длиной менее 15 см и глубиной менее 5 см, общей площадью более
|
IА, IБ, IВ
|
А, Б
|
0,1 м²
|
5
|
II
|
В
|
0,5 м²
|
7
|
III
|
Г
|
0,8 м²
|
10
|
IV
|
Д
|
2,1 м²
|
14
|
V
|
Е
|
5,2 м²
|
20
|
Сдвиг, волна глубиной более
|
IА
|
А
|
3,0 см
|
5
|
IБ, IВ, II
|
Б, В
|
7
|
III
|
Г
|
5,0 см
|
10
|
IV
|
Д
|
12
|
На участке полосы движения длиной 100 м гребенка площадью более
|
IV
|
Д
|
30,0 м²
|
10
|
V
|
Е
|
52,5 м²
|
14
|
На участке полосы движения длиной 100 м колея глубиной более / длиной более
|
IА, IБ, IВ
|
А, Б
|
2,0 см/7,0 м
|
5
|
II
|
Б
|
2,5 см/7,0 м
|
7
|
III
|
В, Г
|
3,0 см/9,0 м
|
10
|
IV
|
Д
|
14
Автор: Александр Жихарев
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