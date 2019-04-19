Все жалуются, что дороги убитые. А слабó попинать дорожников, чтобы они привели в порядок асфальт на вашей улице? Рассказываем, как это сделать.

Материалы по теме Названы регионы с самыми опасными дорогами — найдите свой в списке

Отличия хорошей дороги от плохой описывает ГОСТ Р 50597–2017: длина выбоины не должна превышать 15 см, а глубина — 5 см. На тему того, что ГОСТ не соответствует требованиям времени (в такой яме можно убить шину вместе с диском), рассуждать не будем. Важнее то, что многие ямы еще больше!

Временные нормативы по приведению асфальта в порядок учитывают площадь дефекта и категорию дороги. Например, на трассе первой категории колдобину должны заделать в течение суток, на дороге четвертой категории — за 10 дней. Для желающих досконально изучить ГОСТ приводим таблицу (она внизу).

Существует простой способ визуально отличить плохое от хорошего. В былые годы мерилом глубины колдобины служил коробок спичек, теперь на смену ему пришла кредитная карточка, размер которой 85×55 мм. Если глубина ямы больше ширины карточки (55 мм), нарушение налицо!

Пора жаловаться

Материалы по теме Примите жалобу: куда и на что жаловаться автомобилистам?