Как заставить дорожников залатать ямы — инструкция «За рулем»

Все жалуются, что дороги убитые. А слабó попинать дорожников, чтобы они привели в порядок асфальт на вашей улице? Рассказываем, как это сделать.

Материалы по теме
Названы регионы с самыми опасными дорогами — найдите свой в списке

Отличия хорошей дороги от плохой описывает ГОСТ Р 50597–2017: длина выбоины не должна превышать 15 см, а глубина — 5 см. На тему того, что ГОСТ не соответствует требованиям времени (в такой яме можно убить шину вместе с диском), рассуждать не будем. Важнее то, что многие ямы еще больше!

Временные нормативы по приведению асфальта в порядок учитывают площадь дефекта и категорию дороги. Например, на трассе первой категории колдобину должны заделать в течение суток, на дороге четвертой категории — за 10 дней. Для желающих досконально изучить ГОСТ приводим таблицу (она внизу).

Существует простой способ визуально отличить плохое от хорошего. В былые годы мерилом глубины колдобины служил коробок спичек, теперь на смену ему пришла кредитная карточка, размер которой 85×55 мм. Если глубина ямы больше ширины карточки (55 мм), нарушение налицо!

Пора жаловаться

Материалы по теме
Яма на дороге Примите жалобу: куда и на что жаловаться автомобилистам?

Самый эффективный способ — накатать жалобу в ГИБДД. Можно по старинке направить письменное заявление, но в век интернета гораздо проще зайти на сайт ГИБДД, найти нужный сервис и написать электронное письмо. Анонимки не принимают, потребуется указать свои данные. Заранее сфотографируйте дефект, для оценки его размеров поместите в кадр карточку или линейку.

Госавтоинспекция должна отреагировать и прислать письменный ответ в течение 30 суток. Этот срок соблюдают четко. Инспекторы выдадут предписание дорожной организации, а если ее сотрудники не отреагируют, будут призваны к ответу.

Некоторые советуют жаловаться в прокуратуру. Но стоит ли из-за каждой колдобины прокуроров тревожить? Пусть сконцентрируются на более крупных нарушениях закона — например, на том, что обслуживающая организация не выполняет предписание на устранение недостатков, поступившее от ГИБДД.

В большинстве случаев эффективны жалобы в местную администрацию, которая является собственником дороги. Если же дорога федеральная, то надо информировать Минтранс.

Суровые штрафы

Материалы по теме
Временные дорожные знаки Ремонт дорог: как не попасть в яму

Читая статью 12.34 КоАП, преду­сматривающую наказание за несоответствующее содержание дороги, искренне удивляешься: как же наши дорожные службы еще не пошли по миру? Если дефект не ликвидировали либо не установили перед ним заграждение, должностным лицам светит штраф 20–30 тысяч рублей, а юридическим — на порядок больше. А если из-за этого дефекта случилась авария, в которой причинён вред здоровью легкой или средней тяжести, штраф повышается до 50–100 тысяч рублей для должностных лиц и до 400–500 тысяч — для юриди­ческих.

Госавтоинспекция несет надзорные функции, и специально обученный человек должен регулярно объезжать вверенный участок и фиксировать нарушения. Увы, сотрудники ГИБДД замечают не всё. Но от жалоб бдительных граждан сейчас отмахнуться сложно. А за бездействие по голове не погладят.

Так что не ленитесь писать письма — совместными усилиями мы сделаем наши дороги лучше.

Если попал в яму

Первым делом подумайте о собственной безопасности. Откатите машину в сторону, установите знак аварийной остановки. При нахождении на дороге или обочине в темное время суток необходимо надеть жилет со светоотражающими элементами, если их нет на одежде. Этого требуют ПДД и здравый смысл.

Материалы по теме
Попал в яму и повредил колесо — как получить компенсацию? Инструкция ЗР


Вызовите сотрудников ГИБДД — проще всего воспользоваться единым номером 112. Если пострадавших нет, вероятнее всего, экипаж не поедет на оформление, вам предложат самостоятельно проследовать в отделение. Разумеется, нужна доказательная база — фото- и (или) видеосъемка злополучного дефекта дороги и полученных повреждений автомобиля. Зафиксируйте размер колдобины, постарайтесь, чтобы в кадр попал элемент дороги, позволяющий идентифицировать местонахождение, - верстовой столб, указатель, приметное здание. И машину, и дорогу снимайте и крупным, и общим планом. Фотографируйте оперативно, поскольку бывали случаи, когда дорожные рабочие еще до приезда сотрудников ГИБДД успевали ­установить ограждение или засыпать яму.

Имея доказательную базу в виде протокола, фото- и (или) видео­съемки и калькуляции ущерба, легко привлечь к ответу эксплуатиру­ющую организацию. Если та откажется возмещать ущерб добровольно, обращайтесь в суд. В этом случае ответчику придется оплатить еще и судебные издержки.

Дефекты покрытия и сроки их устранения

Категория дороги

Группа улиц

Размер

Срок устранения, сут., не более

Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, равной или более

А

0,06 м²

1

IБ, IВ

Б

3

II

В

5

III

Г

7

IV

Д

10

V

Е

12

На участке полосы движения длиной 100 м повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м², длиной менее 15 см и глубиной менее 5 см, общей площадью более

IА, IБ, IВ

А, Б

0,1 м²

5

II

В

0,5 м²

7

III

Г

0,8 м²

10

IV

Д

2,1 м²

14

V

Е

5,2 м²

20

Сдвиг, волна глубиной более

А

3,0 см

5

IБ, IВ, II

Б, В

7

III

Г

5,0 см

10

IV

Д

12

На участке полосы движения длиной 100 м гребенка площадью более

IV

Д

30,0 м²

10

V

Е

52,5 м²

14

На участке полосы движения длиной 100 м колея глубиной более / длиной более

IА, IБ, IВ

А, Б

2,0 см/7,0 м

5

II

Б

2,5 см/7,0 м

7

III

В, Г

3,0 см/9,0 м

10

IV

Д

14

Автор: Александр Жихарев

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые