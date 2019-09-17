На машину упало дерево, столб, билборд... С кого получать компенсацию?

Вот как надо себя вести и куда обращаться в первую очередь.

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Хуже всего, если дерево или билборд упали на ваш автомобиль во время урагана. Проблема в том, что ураган — это обстоятельство непреодолимой силы, то есть природное явление, за которое никто ответственности не несет. Но даже в этом случае есть шанс получить компенсацию, если будет доказано, что конструкции, из-за падения которых машине был нанесен ущерб, установили с нарушениями правил безопасности или вовремя не вырубили трухлявое дерево. Главное — установить причинно-следственную связь между действиями или бездействием собственника объекта и вредом, который нанес ураган.

План действий

Шаг № 1 Ничего не трогать

Что первым делом хочется сделать, если на любимую «ласточку» упало дерево, столб или рекламный щит? Конечно, немедля освободить её из-под завалов. Но с этим порывом придется совладать. До приезда компетентных лиц ничего не стоит трогать, передвигать или убирать. Всё должно оставаться так, как есть, иначе найти причину случившегося будет весьма затруднительно.

Шаг № 2 Вызвать ГИБДД или полицию

Как только эмоции схлынут, нужно определить, кого именно вызвать на место происшествия. Если в момент падения того или иного объекта водитель ехал на машине, то звонить стоит в ГИБДД. А когда повреждено припаркованное авто, обращаться надо в полицию.

Шаг № 3 Позвонить в страховую

Автомобилистам, застраховавшим своё ТС по каско, нужно уведомить страховую компанию о происшествии. Но прежде чем звонить страховщику, проверьте, является ли произошедший случай страховым по договору, который вы заключили.

Ч. 3 ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015–1 гласит:

«Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления».

Если в договоре прописан случай с падением предметов или риск стихийного бедствия, страховка покроет расходы на восстановление авто. А вот по ОСАГО возмещается вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу других лиц при использовании ТС. Когда страдает машина самого водителя, то расходы на её восстановление должен по своему полису оплачивать другой автомобилист. В случае с падением объекта о втором водителе речи не идет, а значит обращаться за материальной компенсацией нужно к владельцу столба, дерева или рекламной конструкции и звонить в страховую смысла нет.

Шаг № 4 Пригласить владельца упавшего объекта

Моментально определить лицо, ответственное за благоустройство территории или эксплуатацию объекта, получается не всегда. Но если собственник очевиден, важно оперативно пригласить его на место происшествия. Так, если столб упал на машину, стоявшую на охраняемой парковке, первым делом обращаться нужно к её руководству. А когда дерево «накрывает» капот автомобиля, припаркованного на территории торгового центра, идти нужно к администрации ТЦ.

Шаг № 5 Собрать информацию об инциденте

Время до приезда сотрудников ГИБДД или полиции нужно потратить на поиск свидетелей происшествия. Если таковые найдутся, запишите их ФИО и контактные данные. Очевидцы помогут прояснить детали случившегося.

Не забудьте сделать фотографии поврежденной машины с разных ракурсов, с обязательной привязкой к местности: номеру дома, названию улицы, любому объекту, по которому можно безошибочно определить геолокацию. Отдельно снимите и сам упавший объект. Если на авто рухнуло дерево, сфотографируйте слом ствола, причем как той части, что лежит на машине, так и оставшегося от него пенька. Фото помогут дендрологу определить причину слома. Снимите и состояние опорной конструкции билборда и упавший столб, уделяя особое внимание местам повреждения этих объектов.

Осмотритесь. Если поблизости есть камеры наружного видеонаблюдения, сообщите об этом сотрудникам полиции или ГИБДД, чтобы они истребовали видеозапись.

Шаг № 6 Оформление происшествия

Как только сотрудники полиции или ГИБДД приступят к оформлению протокола, водителю тоже нужно активно включиться в процесс. В документе должны быть описаны все детали происшествия.

В протокол нужно внести:

дату и время инцидента

данные водителя

данные ТС: марку, модель, номер

список внешних повреждений машины: вмятины, царапины, разбитые фары и т. п.

вероятные скрытые повреждения авто

причины возникновения повреждений машины: упало дерево, билборд или столб

состояние упавшего объекта: каким было дерево (сухое, гнилое, трухлявое и т. п.), насколько надежно был закреплён билборд, была ли повреждена конструкция рухнувшего столба

отметить наличие фото и видеозаписей

Если водитель рассчитывает на денежную компенсацию, то фиксировать в протоколе отказ от материальных претензий нельзя.

Шаг № 7 Вызвать экспертов

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Для установления причин случившегося на место происшествия стоит пригласить эксперта, который осмотрит объект. Так, после дендрологической экспертизы станет ясно, были ли основания, чтобы спилить упавшее дерево. А строительная экспертиза прояснит, насколько основательно был закреплен билборд и каким было качество бетона у рухнувшего столба. Найти квалифицированного специалиста просто: достаточно набрать в интернете нужный тип экспертизы и выбрать из предложенного перечня организаций. Важно, чтобы у эксперта были документы, подтверждающие его квалификацию (диплом о высшем образовании по профилю) и богатый опыт работы. Имейте в виду, что не все эксперты включены в государственный реестр экспертов-техников на основании профессиональной аттестации, которая подтверждает необходимые знания, умения и навыки специалиста. Это требование обязательно только для автоэкспертов, работающих с оценкой ущерба по ОСАГО.

Если же позвать эксперта по каким-то причинам не получается, к протоколу можно приобщить качественные фото и фрагменты упавших объектов: небольшой спил дерева (для оценки его состояния), кусок бетона (для оценки его качества) или крепежные элементы билборда (для оценки их надежности) и т. п.

Кто заплатит за ремонт?

Если полиса КАСКО нет, требовать материальную компенсацию придется:

у собственника или лица, ответственного за эксплуатацию объекта

у организации, занимающейся благоустройством территории, на которой располагался объект или собственника земли

Но прежде чем оглашать претензии, стоит обратиться в ФГБУ «Центральное УГМС» (Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) за справкой, которая поможет установить, могли погодные условия повлиять на падение объекта или нет. К примеру, ответчик будет настаивать на том, что был очень сильный ветер (стихийное бедствие) и именно из-за этого упал столб, рекламный щит или дерево, а его вины в этом нет. В этом случае вам пригодится справка, которая подтвердит, что отклонений от нормы не было: в ней описаны погодные условия во время происшествия (сила порывов ветра, наличие грозы, града, сопутствующих метеорологических явлений).

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Затем нужно провести техническую экспертизу машины, обратившись в организацию, штат которой включает опытных и дипломированных специалистов. Исследование поможет определить перечень повреждений машины. До экспертизы за руль садиться не стоит, даже если автомобиль на ходу, поскольку скрытые неисправности ТС могут привести к аварии и дополнительным повреждениям. Когда все обстоятельства инцидента будут конкретизированы, можно обратиться к предполагаемому виновнику с письменной претензией о добровольном возмещении вреда, приложив копии всех существенных материалов происшествия. Если претензия останется незамеченной или не будет удовлетворена, нужно идти в суд.

В суде предстоит доказать, что автомобиль был поврежден по вине ответчика, а не из-за того, что водитель сам нарушил правила парковки, врезался в столб или что прошел ураган, вырвавший с корнями здоровое дерево, по всем правилам установленный билборд или столб. И если суд определит, что организация, ответственная за благоустройство территории, вовремя не спилила дерево, состояние которого признано неудовлетворительным или аварийным, ей придется платить за ремонт поврежденной машины. (пп. 5.12. п. 5 Приказ Госстроя РФ № 153 от 15.12.1999 и пп. 2.1. п. 2 Постановления Правительства от 30.09.2003 № 822-ПП ) Возмещать причиненный ущерб будет и хозяин билборда, если выяснится, что рекламный щит не был надежно закреплен.

Добиться справедливости в суде поможет грамотно сформированная доказательная база. Но, как вы понимаете, процесс будет очень небыстрый.

Удачи на дорогах!

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