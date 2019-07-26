Дорожное ограждение, дерево, колонка АЗС — да мало ли препятствий может оказаться на пути!.. Многие водители, врезавшись в неподвижный объект, теряются и не знают, как квалифицировать случившееся. «За рулем» объясняет, что надо делать.

А было ли ДТП?

Вопрос, которым неизбежно задается автомобилист, оправившись от шока, звучит так: а относится ли столкновение со столбом, деревом или ограждением к ДТП? Как правило, отсутствие на месте происшествия собственника неподвижного объекта и второго участника аварии заставляют водителя сомневаться в необходимости ее оформления. Внести ясность помогает закон.

В п. 1.2 гл. 1 ПДД сказано:

«Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Статья 2 ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и п. 3.1.2 Распоряжения Росавтодора № 853-р (ред. от 31.01.2017) дублируют определение, данное в ПДД.

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Итак, случай с наездом на неподвижный объект — это ДТП, если:

автомобилист въехал в неподвижный объект на своем ТС (машина была в движении и участвовала в происшествии); в результате инцидента было повреждено авто и/или неподвижный объект либо нанесен иной материальный ущерб.

Если водитель во время движения задел столб, но на нем, как и на самой машине, нет царапин, значит событие под термин ДТП не подпадает. Не относится к ДТП и падение дерева или столба на припаркованное авто, поскольку ТС в этот момент было неподвижно. Но, когда водитель на скорости сбивает столб, налицо все признаки ДТП, которое нужно грамотно оформить. Применить европротокол в таком случае не получится, поскольку в авариях с неподвижным объектом, как правило, участвует один автомобилист и повреждается имущество третьих лиц (столб, отбойник, ограждение и т.п.), а эти обстоятельства исключают европротокол. Так что независимо от того, кто или что спровоцировало аварию, если повреждено чужое имущество, благоразумнее дождаться инспектора ДПС, предварительно выполнив все необходимые при ДТП требования Правил.

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За неисполнение своих обязанностей в связи с ДТП водителя ждет штраф 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.27. КоАП РФ), а автомобилисту, покинувшему место аварии, грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27. КоАП РФ).

Даже если повреждено деревце или куст, уезжать в надежде остаться незамеченным — не лучшее решение, поскольку у растения есть собственник, а вокруг могут быть стационарные камеры (или видеорегистраторы других автомобилей), в объектив которых довольно легко попасть.

Ситуации, в которых водитель, к примеру из-за плохих погодных условий, задевает ограждение и разбивает фару своего авто, при этом никак не повреждая имущество собственника, тоже неоднозначны. Так, если у водителя и собственника нет материальных претензий друг к другу, ГИБДД рекомендует обменяться расписками, подтверждающими это, и отправиться по своим делам. Но когда у автомобилиста есть каско, а произошедший с ним случай относится к страховым, обойтись без оформления ДТП не получится.

По горячим следам

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Первое, что должен сделать автомобилист после аварии, — это проанализировать все обстоятельства происшествия: нужно понять, есть ли пострадавшие или вред нанесен только имуществу. Оценив обстановку, нужно вызвать сотрудников ГИБДД и выполнять требования п. 2.5, 2.6, 2.6.1 гл. 2 ПДД. Подробный алгоритм действий при ДТП можно посмотреть здесь.

Оставшееся до приезда инспектора время стоит потратить на сбор максимально полной информации об аварии. Доказательная база играет особенно важную роль, если водитель врезался в столб не по своей вине, а потерял управление, скажем, из-за некачественного дорожного покрытия (на шоссе были ямы или выбоины), плохой работы коммунальных служб (не убрали торчащие трубы, столбики или строительный материал и т. п.), нарушения ПДД другим автомобилистом. Но даже если водитель сбил столб из-за собственной неосторожности, видео/фото или показания очевидцев помогут намного лучше разобраться в деталях случившегося. Так что есть смысл подойти к процессу со всей ответственностью.

Для начала стоит проверить свой видеорегистратор (при наличии): возможно, он зафиксировал момент аварии. Запись восстановит картину по секундам, главное — проконтролировать, верно ли отображены дата и время инцидента, попала ли в объектив сама машина (нужна связь с объектом, как правило, это край капота), есть ли привязка к местности. Не менее важно побеседовать с очевидцами и записать их контактные данные. Может быть, кто-то успел сделать фото/видео ДТП или готов предоставить данные своего видеорегистратора. Осмотритесь. Если в округе есть камеры наружного видеонаблюдения, сообщите об этом сотрудникам ГИБДД, чтобы они истребовали запись.

Оформляем ДТП по правилам

С особой тщательностью нужно подходить и к оформлению протокола. Каждый нюанс, занесенный в документ, может сыграть решающую роль в установлении степени вины автомобилиста в произошедшем ДТП. Так что халатно относиться к этой процедуре явно не стоит.

Заполняя протокол, подробно описывайте детали ДТП. С какой скоростью, на какой сигнал светофора, при каких погодных условиях и т. п. двигалось ваше авто. Важно максимально точно восстановить хронологию событий. Принимайте активное участие в установлении обстоятельств аварии, акцентируя внимание на всех нюансах ДТП: вплоть до наличия неровностей/препятствий/ям на дороге. Приобщите к протоколу показания/контакты очевидцев, данные видеорегистратора и другие материалы, связанные с ДТП. Заполняя протокол, тщательно опишите все повреждения машины и неподвижного объекта (столба, дерева, отбойника и т. п.), в том числе скрытые (укажите на саму возможность их наличия исходя из характера ДТП). Эта информация понадобится для определении размера материального ущерба, а также для расчета страховых выплат. Прежде чем подписывать протокол, внимательно ознакомьтесь с документом, схемой ДТП, сведениями о свидетелях и всеми приобщенными материалами.

Кто прав, а кто виноват?

Вопрос распределения ответственности в ДТП с неподвижным объектом во многом зависит от обстоятельств аварии, которые могут варьироваться. Так, если водитель нарушил правила ПДД (превысил скорость, ехал на неисправной машине) и из-за собственной халатности врезался в столб, расходы по его восстановлению собственнику столба может покрыть ОСАГО. Но если сумма ущерба превысит страховые лимиты, недостающую часть автомобилист уже будет оплачивать из своего кармана. Ремонтировать авто тоже придется самостоятельно, конечно, если описанный случай не входит в перечень страховых по каско, а сам водитель — в число обладателей этого полиса. Кроме того, за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые водителю не удастся проигнорировать.

Если аварию спровоцировал другой автомобилист, скажем, нарушив правила маневрирования, и удастся установить его причастность к аварии, то расходы по восстановлению поврежденного имущества могут лечь на плечи нарушителя. Когда в ДТП виноваты дорожные службы, к примеру не убрали строительный материал, при наезде на который водитель потерял управление и врезался в ограждение, целесообразно взыскивать ущерб с организации, ответственной за обслуживание конкретного участка дороги.

Но какими бы ни были обстоятельства ДТП, добиться справедливости вполне под силу, если тщательно подходить к его оформлению. А избежать аварий поможет бдительность и осторожность.

Удачи на дорогах!

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