ОСАГО: проблемы были, есть и… будут?

Страховщики рапортуют об успехах на рынке ОСАГО, а в некоторых регионах невозможно купить полис. Почему так происходит? И как же получить желанный документ?

В 2018 году у российской «автогражданки» юбилей — 15 лет. Срок немалый, детские болезни давно можно было излечить, но водители по-прежнему жалуются. Если раньше они сетовали на мизерные страховые компенсации, то сейчас во многих регионах другая проблема — трудно купить полис.

Чаще всего это происходит в тех областях, которые сами страховщики прозвали «токсичными» - именно там значительные выплаты делают страховую деятельность нерентабельной. Вот страховщики и стараются минимизировать выдачу полисов в этих регионах. А полис на мотоцикл, такси или автобус-маршрутку сложно приобрести в большинстве регионов — практически во всей стране.

Поход к агенту

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Визит к страховым агентам, сидящим во вросших в землю ГАЗелях у регистрационных подразделений ГИБДД, толку не дает. В проблемных регионах агентов практически не осталось. А те, что есть, страхуют только «своих». Причем даже в благополучной Москве страховые агенты поставлены в жесткие рамки. Вот что рассказал один из них:

— Сейчас нам дают лишь несколько бланков в день. Поэтому страхуем не всех, ищем мощные автомобили: полис на такие дороже.

— А машины из других регионов берете?

— Нет! Нам разрешили оформлять полисы только на Москву и область. Если выдашь иногороднему, накажут штрафом, превышающим агентскую комиссию в несколько раз. Та же история с мотоциклами и такси. Отказывать людям неудобно, поэтому приходится придумывать байки про то, что бланки только-только закончились.

Бег по кругу

Казалось бы, решение проблемы найдено — это электронный полис е‑ОСАГО, выдача которого стала обязательной с 2017 года. Более того, специально для беспроблемного получения полиса придумали систему е‑Гарант: если при оформлении документа возникли сложности, клиента автоматически переводят на сайт РСА (Российская ассоциация страховщиков), где он будет переадресован в компанию, с которой проблем не должно быть.

Ради эксперимента ввожу данные машины из Волгоградской области, которую так не любят страховщики. На этапе сверки данных возникают сложности, меня просят прислать сканы документов. Отправляю их, но искусственный разум переводит меня на сайт РСА. Отлично, теперь меня должны направить к надежному партнеру. Увы, тот опять перекидывает меня в РСА… Цикл ­бесконечный и бессмысленный!

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О проблемах с приобретением полиса е‑ОСАГО сообщают даже из благонадежных уголков России.

Так, водитель С. из Калуги целый день посвятил этому нудному процессу. Он вводил данные, но возникали сложности с проверкой документов. После отправки копий бумаг ответная реакция всякий раз была иная: сайт либо зависал, либо выдавал ошибку, либо переводил на портал РСА, с которого направляли в новую страховую, а та опять возвращала в РСА. Одно было стабильно в этой карусели — отсутствие результата. По этическим соображениям нельзя изложить всё, что думает этот автомобилист о системе е‑Гарант в частности и российском страховом сообществе в целом.

Предусмотрено наказание за необоснованный отказ в выдаче ОСАГО либо навязывание дополнительных услуг: должностных лиц штрафуют на 20–50 тысяч рублей, юридических — на 100–300 тысяч рублей. Поэтому сортировка клиентов на «выгодных» и «невыгодных» происходит автоматически, а отказ закамуфлирован под технические неполадки.

На фоне нашего эксперимента очень странно звучат слова президента РСА Игоря Юргенса: «В числе лидеров по продажам полисов е‑ОСАГО, в основном, проблемные регионы России. Таким образом, этот проект успешно решает проблему доступности обязательной автогражданки». В прошлом году Банк России проводил масштабную проверку продаж электронных полисов ОСАГО. Вердикт: несмотря на то что предусмотрены штрафные санкции, проблемы остались.

Осмотр экспертом

А что даст визит непосредственно к страховщику? Прямо отказать не имеют права, поскольку пункт 2.9 Правил профессиональной деятельности по продвижению услуг на рынке ОСАГО говорит о том, что при личном обращении страхователя страховщик обязан заключить договор ОСАГО в этот же день (отказ возможен только в одном случае — если до конца рабочего дня осталось менее часа).

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Страховщики идут на хитрость: требуют провести осмотр машины — это предусмотрено правилами ОСАГО. Тем, кто прибыл на своих двоих, придется посетить страховую еще раз, уже на машине. А по пути, глядишь, к кому-нибудь другому заедет.

В филиалах часто направляют в центральный офис — дескать, осмотр только там. Хотя в пункте 1.7 Правил ОСАГО прямо сказано: «Место осмотра транспортного средства устанавливается по соглашению сторон. При недостижении соглашения относительно места осмотра или в случае составления договора обязательного страхования в виде электронного документа осмотр не проводится». О месте осмотра не договорились — значит, полис обязаны выдать!

Что касается сроков, то в соответствии с Правилами продвижения услуг на рынке ОСАГО осмотр обязаны проводить в день обращения. А если это невозможно (например, эксперта нет в филиале) — в течение пяти суток.

Вячеслав Лысаков,

первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Страховщики уверяют нас в том, что причиной кризиса стали мошеннические действия «автоюристов». К сожалению, они смогли убедить в этом мегарегулятор — Центральный банк России. Но их утверждение — миф! Страховщики не умеют и не хотят работать. Они воспринимают ОСАГО как бизнес-проект, хотя изначально проект создавался как социальный, направленный на снижение числа пострадавших на наших дорогах. ОСАГО должно было настраивать водителей на законопослушное поведение. Страховщики же хотят всеми правдами и неправдами собрать денег как можно больше, а отдать как можно меньше. Сейчас во многих регионах невозможно купить полис. Государство само порождает коррупцию, не обеспечивая граждан документом, необходимым для управления автомобилем. В создавшейся ситуации виновен Центробанк, который знает о проблеме, но ничего не делает. Есть вина и РСА — общественной организации, выражающей интересы страховщиков. Если страховщиков начнут серьезно проверять, в их шкафах найдут много скелетов.

Дополнительные услуги

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Иногда сотрудники компаний занимаются откровенным вымогательством, предлагая оформить в нагрузку к ОСАГО страховку на квартиру, дом или, например, застраховаться от укусов клещей. В этом случае есть два способа получить полис.

С 2016 года действует так называемый «период охлаждения»: от навязанных вместе с полисом ОСАГО услуг можно отказаться в течение последующих 14 дней. Правда, это касается договоров сроком не менее месяца. Таким образом, можно оплатить «добровольно-принудительный» полис, а затем сдать его и вернуть свои деньги.

Второй вариант — требовать письменного отказа. Этот документ вместе с жалобой нужно направить регулятору — Банку России, а копию — в РСА. В большинстве случаев страховщики пасуют и выдают желанный документ. Предпочтительнее посещать центральный офис: там не смогут «перевести стрелки» на вышестоящую организацию и персонал обычно наиболее квалифицированный.

Теория и действительность

Странная ситуация: законопослушные ­граждане не имеют возможности получить документ, обязательный для движения по дорогам!

Страховое сообщество вынуждает водителей нарушать ПДД. При этом очень цинично выглядят предложения о существенном — до 5000 рублей — увеличении штрафа за отсутствие полиса.

Страховщики хотят получать больше денег по ОСАГО. Только для этого им придется сделать свой бизнес прозрачным.

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Страховщики во всем обвиняют криминальных автоюристов, но расследование МВД показало, что значительные выплаты в 2017 году были только у Росгосстраха. Да и ущерб от уголовных преступлений на рынке ОСАГО составляет менее одного процента от всех страховых выплат. К тому же каждое второе преступление совершается руководителями, сотрудниками либо агентами страховщиков.

Сейчас без полиса ездит около шести миллионов машин! Одни автовладельцы не покупают полис намеренно, другие становятся нарушителями поневоле. Налицо серьезный кризис, созданный уверенным в своей безнаказанности страховым сооб­ществом.

В свете вышеизложенного все более ­привлекательной выглядит идея передачи «автогражданки» в компетенцию государства. Например, можно реализовать продажу полисов ОСАГО через портал «Госуслуги». А у страховщиков по-прежнему один рецепт: они заявляют, что наладить процесс позволит увеличение или либерализация (в данном случае это синонимы) тарифов. Самое время вспомнить Станиславского: «Не верю!»