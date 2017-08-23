Е-ОСАГО: страховщики предъявили ультиматум

Страховое лобби хочет максимально осложнить покупку электронного полиса «автогражданки». Страховщики объясняют это необходимостью защиты от мошенничества.

С прошлого года все страховые компании обязали продавать полисы ОСАГО в электронной форме, дабы сделать «автогражданку» доступной в проблемных регионах, где страховщики не хотят работать и всячески избегают заключения договоров (навязывание дополнительных услуг, отсутствие полисов и т.д.).

Однако из-за того, что при заключении полисов в электронной форме страховщики столкнулись с новой волной мошенничества, они обратились в Центробанк с просьбой ввести ограничения при заключении договоров в электронной форме.

В своем письме страховые компании просят усложнить покупку электронного полиса. В частности, при заключении договора ОСАГО в электронной форме страхователем должен выступать исключительно собственник транспортного средства, пишет «КоммерсантЪ», а при оформлении полиса ему придется вбивать все данные вручную, а не загружать сканы документов. Так страховщики хотят обезопасить себя от мошенников, которые подделывают данные в графических редакторах с тем, чтобы получить скидки или изменить территорию регистрации транспортного средства.

В предложении Российского союза автостраховщиков (РСА) говорится о том, что страховая компания должна быть вправе аннулировать полис с поддельными данными — сегодня она обязана сначала возместить ущерб, а лишь потом предъявить регрессивный иск к владельцу автомобиля.

Также РСА просит ввести «франшизу в 72 часа» — старт действия электронного полиса с момента его покупки должен быть отложен на трое суток. Так страховщики хотят обезопасить себя от тех, кто пытается оформить полис ОСАГО уже после того, как попал в ДТП.

Наконец, страховщики хотят снятия запрета на восстановительные работы на сайте в дневное время и убрать положение об обязательном восстановлении работы в течение восьми часов с момента обнаружения проблемы. Сегодня страховые компании обязаны размещать счетчики с обратным отсчетом до момента восстановления работы.

Президент РСА Игорь Юргенс говорит о том, что выплаты по договорам е-ОСАГО, заключенным мошенническим способом, составляют около 3 млрд рублей, то есть 10% от ежегодных потерь страховщиков по судебным делам. Однако на деле введение обязательного е-ОСАГО привело к снижению средней стоимости полиса, и страховщики попросту хотят защититься от вынужденных продаж «автогражданки» в убыточных регионах.

Ранее страховщики предложили использовать восстановленные запчасти для ремонта по ОСАГО.

В феврале РСА опубликовал рейтинг самых проблемных регионов по ОСАГО.

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