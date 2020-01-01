Scania начала выпуск электрических грузовиков

Запас хода машин всего до 250 км, но заряжаются батареи быстро — около часа.

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Scania готова начать выпуск электрогрузовиков, которые предназначены для городских перевозок и понравятся компаниям розничной торговли.

«Мы с гордостью объявляем о начале долгосрочной программы Scania по электрификации автомобилей, — сказал президент и генеральный директор компании Scania Хенрик Хенрикссон. — Мы будем ежегодно выпускать электрифицированные грузовики для разных сфер применения, и сейчас с этой целью реорганизуем производство. Особо отмечу, что через несколько лет мы также начнем выпускать электромобили для магистральных перевозок, адаптированные для быстрой зарядки во время обязательного 45-минутного отдыха водителей».

Новые электрические модели Scania выпускаются с кабинами L- и P-серий. Емкость их аккумуляторов составляет либо 165, либо 300 кВт/ч, а мощность электромотора — 230 кВт или 313 л.с. При покупке грузовика клиенты смогут выбрать подходящий их целям аккумулятор, состоящий из пяти или девяти батарей. Максимальный пробег на одной зарядке достигает 250 км.

Одна батарея размещается в бывшем моторном отсеке, остальные четыре или восемь — вдоль рамы шасси. Заряжаются они от обычной электросети, для чего требуется менее 55 минут для зарядки блока из пяти батарей и менее 100 минут для блока из девяти.

Также в модельном ряду появился и грузовик с подключаемой гибридной установкой, батарей которой хватает на 60 км пути в режиме электромобиля. Емкость батарей этой модели составляет 90 кВт/ч, а мощность электромотора — 115 кВт или 157 л.с. Также грузовик оснащается двигателем внутреннего сгорания мощностью от 280 до 360 л.с.

Гибридные и электрические грузовики уже сейчас востребованы для работы в городских районах с ограничениями по вредным выбросам. Кроме того, они не шумят и могут доставлять товары в магазины даже в ночное время суток.

Даже переведя грузовик на метан, владелец сэкономит огромную сумму денег. Электроверсии обещают быть еще более выгодными.

Фото: Scania