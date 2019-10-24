Спустя год после вывода на наш рынок новой линейки техники Scania появились метановые модификации серий P, G и R с бесконечным числом вариаций кабин, колесных формул и грузоподъемности.

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Расходы на топливо съедают львиную долю бюджета перевозчиков. Даже при очень грамотной логистике и свежем парке затраты на горючку — не меньше трети дохода, а порой достигают и половины! Выходов два. Первый: снизить расход топлива — но здесь предел уже почти достигнут. Второй: использовать дешевое топливо. А что может быть доступнее природного газа?

Газовых двигателей для новой линейки грузовиков Scania на выбор два — пятицилиндровый (9,0 л, 340 л.с.) для младших кабин серий P и G и 13‑литровая рядная «шестерка» для серий G и R (до 410 л.с.). Моторы почти не уступают в крутящем моменте схожим по мощности дизелям, а для грузовой техники это крайне важно.

Метановые двигатели, как и обычные бензиновые, работают по циклу Отто со всеми вытекающими — искровым зажиганием и низкой степенью сжатия. Нормы токсичности — Евро‑6. И никакой мочевины не нужно. Все грузовики на СNG оснащаются роботизированной трансмиссией Opticruise.

Рядная 13‑литровая «шестерка» OC13 выдает 410 л.с. и 2000 Н·м при 1100–1400 об/мин.

Двигатель легче дизеля, но общая масса машины увеличилась на полтонны — баллонов для солидного запаса хода нужно немало.

Можно было бы поставить легкие композитные вместо стальных, но тут другие сложности. Поверка таких баллонов обязательна каждые шесть месяцев, а срок службы — 10 лет. У стальных жизненный цикл вдвое больше, а поверка проводится раз в пять лет.

Общий объем баллонов — 190 м³. Такого запаса хватает в среднем на 500 км пути.

Магистральная тишина

Передо мной — магистральные тягачи 4×2 и 6×4, мусоровоз, погрузчик с крюковым захватом.

Первым делом забираюсь в тягач R410 с 13‑литровым мотором. Пускаю двигатель — и поражаюсь тишине: никаких вибраций, нет шумового фона, столь характерного для дизелей. Газовый двигатель работает невероятно тихо, и в движении ситуация не меняется — только легкие завывания ветра в зеркалах да шуршание шин.

Помимо газовых двигателей Scania показала еще одну новинку для России — самосвал G410 с колесной формулой 8×4/4 — с задней «тележкой» на трех осях.

Тяга хороша: тягач невозмутимо тащит в шестипроцентный подъем большой полуприцеп. Мотор и правда везет не хуже дизеля.

От 9-литровой «пятерки» OC9 прыти уже не дождешься, да это и не нужно. Ее ставят на технику полегче. Я выбрал наиболее колоритную — ярко-синий мусоровоз P340. Это чуть ли не единственная Scania, которой не достался ретардер. Потому на спусках Дмитровского автополигона приходилось аккуратно работать тормозами, дабы не сжечь их к чертовой бабушке. Впрочем, ареал «мусоровозного» обитания — город, где ретардер вряд ли пригодится.

Управлять ретардером проще простого. Интенсивность замедления регулируется подрулевым переключателем, скорость на спуске — переключателем на ступице руля.

Сжатый бюджет

Стоило ли городить газовый огород? Экономия на каждый километр за счет дешевого топлива составляет от 6 до 9 рублей. При годовом пробеге, равном 200 000 км, газовая Scania поможет сохранить полтора миллиона рублей. А если в парке десять автомобилей?

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Еще один козырь: расчетный ресурс газового двигателя до капремонта — 2 000 000 км. Потому что нет ударных «дизельных» нагрузок, серы в топливе и, как результат, отложений и нагара.

В чем подвох? В запасе хода. Газа при общем объеме баллонов 190 м³ хватает в среднем на 500 км. Для магистрального тягача — немного. А с метановыми заправками в нашей великой газовой державе пока очень туго.

Тем не менее парк метановых Сканий растет: компании идут на это ради многомиллионной экономии на топливе. Даже строят ГАЗС на собственных территориях: если в парке десять или более машин, это выгодная затея — может окупиться уже на третий год. А там, глядишь, и число метановых заправок в стране вырастет.