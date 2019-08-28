Новые мусоровозы для России: с кондиционерами и электроникой

Немецкий производитель грузовиков и автобусов MAN занимает неплохую позицию в европейской «большой семерке» средне- и крупнотоннажных иномарок на российском рынке. И рассчитывает на рост продаж.

Тренды на грузовом рынке такие же, как на легковом: тяжело! В прошлом году продавцы средне- и крупнотоннажных машин сумели нарастить продажи на 2,7%, однако за первые пять месяцев 2019‑го знак сменился на минус: падение на 5,1%.

MAN исключением не стал, и разброс у него больше: рост на 7,3% сменился сокращением продаж на 12%. При этом он всё равно обошел Mercedes-Benz и закрепился на третьем месте среди «большой семерки» (DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania и Volvo), доведя рыночную долю в этой группе до 18,6%. Впереди только парочка «шведов», с которыми другим иномаркам в России тягаться сложно.

Возможности роста

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В десятке индивидуальных лидеров по продажам в апреле и мае значатся MAN TGX и MAN TGS. Хороший результат, если учесть, что четыре-пять мест в топе стабильно занимают более доступные машины отечественного автопрома. Хотя ситуация, бывает, меняется от месяца к месяцу.

Глава российского представительства Питер Андерссон посетовал на значительный складской запас магистральных тягачей с колесной формулой 4×2 и рассчитывает на рост продаж к концу года — хотя явных экономических предпосылок к этому нет.

Впрочем, одно перспективное направление наклевывается. Масштабная реформа системы вывоза бытовых отходов в России породила спрос на соответствующую технику. Доля мусоровозов среди всех проданных МАНов выросла с начала года на 132,9%. Раньше, кроме КАМАЗов, на вывозе мусора никто не работал. А нынче свежие иномарки встречаются не только в богатых мегаполисах. Так что, в отличие от обывателей, вынужденных платить больше за коммуналку, продавцы грузовиков новому закону рады. Для этой сферы MAN предлагает две новинки — трехосники с бункером на 22 и на 28 м³, с просторными кабинами серии TGS с кондиционером.

Трехосный гигант пригоден «для сбора отходов в новых микрорайонах, построенных по современным стандартам строительства» (цитата из пресс-релиза). Это точно не про Россию, где дворы новостроек забиты под завязку машинами еще на ранней стадии заселения дома.

Всё под контролем

Среди прочих новинок, предлагаемых для России, - телематическая платформа MAN Pride. С июня ее устанавливают на все новые автомобили, бонусом — два года бесплатного обслуживания.

Набор сервисов чрезвычайно широк: от стандартного ассортимента контролируемых параметров машины и водителя до гибкой индивидуальной настройки оповещений, отчетности и приоритетов. Водители, конечно, не рады такой слежке, но для компании-перевозчика телематика — эффективный инструмент сокращения издержек. Кроме того, в России начинают контролировать, насколько добросовестно дальнобойщики соблюдают режим труда и отдыха. Телематика проследит и за этим. Тут уже недовольными окажутся владельцы грузовиков: им бы побольше ходок, невзирая на потенциальную опасность для движения.

Из европейских брендов MAN — лидер на российском автобусном рынке с долей более 50%. В абсолютном выражении это достижение выглядит скромно — всего 11 машин за первый квартал. В России доминируют отечественные автобусы, из иномарок почти 95% — «азиаты».

MAN Pride нужно расценивать как вклад в повышение уровня безопасности на дорогах. Осталось только сломать прежние стереотипы. В России при нынешнем отношении многих водителей и владельцев грузовиков к телематическим сервисам вряд ли можно рассчитывать на их успех.

Законный клон свежего фольксвагеновского Крафтера — малотоннажник MAN TGE. В 2020–2021 годах он может ­появиться у нас. На машину есть запрос от клиентов, в чьих автопарках доминируют крупные МАНы, - им не хочется заводить отношения еще и с другими брендами.

Система работает по всему миру, но российская версия создана на отечественной платформе, с учетом местной специфики. Можно сказать, что телематика стала одним из элементов локализации производства. Если у перевозчика в парке есть машины разных марок, MAN Pride можно «подружить» с ними, присо­единив к их системе или, напротив, подключив их к мановской телематике — для этого должен быть открыт протокол передачи данных. Интересный факт: Scania вместе с МАНом входит в империю Volkswagen, но шведская телематика немецкую не принимает. В недалеком будущем, когда все автомобили окажутся интегрированы в единую сеть обмена данными, они обязательно станут общаться.

Телематика MAN Pride позволяет контролировать грузовики любого назначения. Ее ключевые преимущества — адаптивность и совместимость.

У телематики MAN Pride есть несколько преимуществ перед аналогичными системами от сторонних производителей: заводская гарантия, надежные комплектующие, грамотная интеграция системы в сложную конструкцию современного грузовика. И минус очевиден — MAN Pride дороже аналогов.

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MAN, как и другие производители, ищет пути выживания в России. Мусоровозы — путь перспективный, а вот телематика пока выглядит как имиджевый проект.