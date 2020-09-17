Hyundai запустила экспедиции по России

Проект «Километры» расскажет о необычных маршрутах и о секретах путешественников.

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Команда сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility побывала в Карелии, на юге страны, а также в центральной части России. Видеоотчеты о путешествиях, а также небольшие статьи и путеводители, будут публиковаться на официальных страничках компании в соцсетях Instagram и Facebook, а также на YouTube-канале Hyundai Mobility.

Чтобы лучше раскрыть характер разных регионов страны, команда проекта уделила внимание не только природе и достопримечательностям, но и людям, которые поделились малоизвестными фактами о родных местах, которых нет в путеводителях.

Пока опубликованы первый тизер и первое видео-интервью. По завершении проекта путеводители будут предлагаться всем желающим бесплатно, в удобном электронном формате.

Благодаря подробным описаниям, повторить любой один из маршрутов проекта «Километры» будет несложно. Более того, в сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility есть функция для составления собственного уникального маршрута. При этом путешествовать можно не только по России, но и по другим странам, для чего предлагаются кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe, а также Sonata и микроавтобус H-1. Взять их для путешествия можно на срок от одного дня до года.

Подробнее о подписке на автомобили Hyundai Mobility вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Hyundai