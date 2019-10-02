Новый вариант каршеринга: на автомобили Hyundai можно подписаться

Любопытную опцию по аренде своих автомобилей придумали в Hyundai.

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Стала известна стоимость пользования онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Для аренды доступны модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1, которые будут предоставляться в максимальных комплектациях и с набором необходимых аксессуаров.

Как заявили в компании, все автомобили застрахованы по каско и дооснащены детскими креслами, USB-зарядками и наборами автомобилиста. Прилагается также комплект зимней резины.

Оформляя подписку, клиент не должен платить за регистрацию автомобиля или транспортный налог. Более того, в стоимость входит сервисное обслуживание и помощь на дорогах. При этом в условиях договора нет ни залогов, ни первоначальных взносов, а пользоваться автомобилями можно по всей территории России. Ежемесячный пробег ограничен 2500 километрами.

Всего предусмотрено три варианта подписки. Пакет Freedom действует от одного месяца до года, пакет Country — от одного дня до одного месяца, а City — от 1 до 24 часов.

Стоимость годовой подписки Freedom на Santa Fe составляет от 45 900 рублей в месяц. Tucson на тот же срок обойдется в 35 900 рублей, а Creta — в 29 900 рублей. Hyundai H-1 стал самым дорогим и стоит от 49 900 рублей в месяц.

Подписываясь по программе Country, клиент заплатит за Santa Fe от 5550 рублей в сутки, за Tucson — от 4050 рублей, за Creta — от 3000 рублей, а за H-1 — от 5050.

Почасовая подписка City предусматривает оплату в размере 800 рублей в час за Santa Fe, 700 рублей за Tucson и 650 рублей за Creta.

Оформить подписку можно будет с 14 октября, когда приложение Hyundai Mobility появится в App Store и Google Play. В перспективе забрать выбранный автомобиль можно будет в любом дилерском центре Hyundai, а пока в проекте принимают участие 12 дилеров Москвы.

Напомним, что в топовых комплектациях Hyundai Creta предлагается по цене от 1 335 000 рублей, Tucson — от 1 889 000 рублей, Santa Fe — от 2 429 000 рублей, а H-1 — от 2 439 000 рублей.

Скоро в продаже появится новое поколение Hyundai Creta, первые подробности о котором вы найдете здесь.

Фото: Hyundai