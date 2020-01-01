Всего за полтора миллиона с лишним.

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Олдскульный российский бренд давно не выпускал спецверсий. Новая называется Weekender, и это прямо говорит о назначении байка — он создан для выходных дней.

Инженеры «Урала» взяли за основу модель с приводом на два колеса из трех и оснастили ее множеством аксессуаров, делающих мотоцикл еще более практичным.

Получившийся байк отличается полностью оборудованной коляской с ветровым стеклом и фартуком, универсальным запасным колесом сзади и бампером из нержавеющей стали с парой дополнительных фонарей на нем. Заказчик также может добавить подобие заднего багажника для перевозки вещей или раму для перевозки велосипедов.

Также предлагаются особые цвета окраски мотоцикла, сочетающиеся с белым: солнечный желтый, красный мак и зеленый луг. Кроме того, доступны классические цвета окраски — оливково-серый и просто серый. Независимо от цвета мотоцикла, многие его элементы — хромированные.

Weekender оснащается двухцилиндровым двигателем объемом 749 кубических сантиметров и мощностью 41 л.с., а также четырехступенчатой ​​коробкой передач. Стоимость мотоцикла составляет от 1,55 млн до 1,58 млн рублей.

Новый мотоцикл Урал — специально для выходных Всего за полтора миллиона с лишним. Новый мотоцикл Урал — специально для выходных

Мотоциклы Урал стали оснащать новым двигателем, узнать об особенностях которого можно здесь.

Фото: Урал