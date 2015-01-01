Уверяют, что плату оставят только для машин тяжелее 12 тонн.

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Государственная система «Платон» не будет взимать плату за пользование дорогами с владельцев легковых машин. Как и сейчас, «Платон» планируют сохранить как систему оплаты для транспортных средств, вес которых превышает 12 тонн, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что у онлайн-сервиса «Платона» есть пункт «легковой автомобиль», который по изначальному техническому заданию предполагалось внедрить к 2025 году, но сейчас запуск этой позиции передвинули на более ранний срок.

Однако, по словам источника, знакомого с ходом внедрения системы в действие, опубликованный вместе с этой информацией скриншот относится к ранней стадии проекта, ориентировочно — к 2015 году. На данный момент такого раздела нет, и более того, не существует нормативно-правовой базы, которая позволила бы распространить правила «Платона» на легковушки.

Напомним, система «Платон» начала действовать в России в 2015 году и ориентирована на возмещение ущерба федеральным дорогам, наносимого большегрузными автомобилями. Против внедрения «Платона» протестовали дальнобойщики.

С 1 февраля 2020 года тариф системы составляет 2,20 рубля за километр.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС.