Сегодня, в 17:02 Тариф «Платона» поднимут с 1 февраля С 1 февраля 2020 года размер платы составит 2,20 рубля за километр.
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Сейчас плата за проезд большегрузов по федеральным трассам составляет
2,04 руб./км, а с 1 февраля достигнет 2,20 рубля за километр, информирует Росавтодор.
В Федеральный дорожный фонд с помощью «Платона» собрано более 94 млрд рублей, на эти деньги отремонтировано 2700 км дорог в 40 городах и субъектах и более 30 мостов в 19 регионах страны. В системе зарегистрировано свыше 540 тыс. владельцев транспортных средств и 1 269 800 большегрузов.
Тариф проиндексируют исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 г. по февраль 2019 г. включительно. Учитывая уже опубликованные статистические данные Росстата за указанный период, размер платы с 1 февраля 2020 г. составит 2,20 рубля на один километр.
Дальнейшее увеличение тарифа будет зависеть от информации Росстата о фактическом изменении индекса потребительских цен. Плавное увеличение тарифа позволяет снизить нагрузку на предпринимателей.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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