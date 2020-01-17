Тариф «Платона» поднимут с 1 февраля

С 1 февраля 2020 года размер платы составит 2,20 рубля за километр.

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Сейчас плата за проезд большегрузов по федеральным трассам составляет 2,04 руб./км, а с 1 февраля достигнет 2,20 рубля за километр, информирует Росавтодор.

В Федеральный дорожный фонд с помощью «Платона» собрано более 94 млрд рублей, на эти деньги отремонтировано 2700 км дорог в 40 городах и субъектах и более 30 мостов в 19 регионах страны. В системе зарегистрировано свыше 540 тыс. владельцев транспортных средств и 1 269 800 большегрузов.

Тариф проиндексируют исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 г. по февраль 2019 г. включительно. Учитывая уже опубликованные статистические данные Росстата за указанный период, размер платы с 1 февраля 2020 г. составит 2,20 рубля на один километр.

Дальнейшее увеличение тарифа будет зависеть от информации Росстата о фактическом изменении индекса потребительских цен. Плавное увеличение тарифа позволяет снизить нагрузку на предпринимателей.

Система «Платон» действует в России с 2015 года. С ее помощью взимают плату за проезд по дорогам с большегрузов массой более 12 тонн.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС