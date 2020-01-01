Электромобили станут дешевле на четверть

Стоимость одного киловатт-часа новой батареи составит менее 100 долларов или 7500 рублей.

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Новая разработка имеет массу преимуществ. Во-первых, благодаря своей большой емкости их для сохранения современной дальности электромобилей понадобится гораздо меньше. Это сделает машины либо легче и вместительнее, либо существенно увеличит их запас хода. Во-вторых, новый аккумулятор дешевле литий-ионных батарей, что сделает машины доступнее.

Батарея скоро может появиться на моделях Теслы, рассказал разработчик Саймон Мурс. Больше подробностей о новинке мы узнаем 22 сентября. Пока же известно, что выпускать их будут в Техасе. Стоимость же одного киловатт-часа батарей составит менее ста долларов.

Для сравнения, современные аккумуляторы для электромобилей стоят примерно в два раза дороже. Учитывая, что примерно половину цены этих машин составляет стоимость аккумуляторов, то можно предположить снижение цен на электромобили с новыми батареями на четверть.

У популярного немецкого электромобиля нашли множество недостатков — пострадало качество.

Фото: twitter.com