Электробайк весит всего 63 кг, а кататься на одной зарядке можно четыре часа.

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Шведский стартап Cake показал свою первую разработку — электрический мотоцикл Kalk OR. Модель можно отнести к классу кроссовых, эндуро или фрирайд байков, четкой классификации тут нет.

У мотоцикла литиевая батарея емкостью 2,6 кВт·ч, питающая электродвигатель мощностью 15 л.с. (11 кВт). Пиковый крутящий момент движка составляет 42 Нм, но с колеса снимается уже 280 Нм. Энерговооруженность получается неплохая: сухой вес байка составляет 52 кг, а батарея добавляет всего 11 кг. Для сравнения, у отечественного электробайка «Калашников» и двигатель эффективнее (20 л.с., 60 Нм), и батарея емче (4 кВт·ч), но он существенно тяжелее — 130 кг.

Впрочем, если для «Калашникова» известна паспортная дальность хода на одной зарядке (80 км), то у Kalk OR она обозначена только во времени пробега. Можно выбрать один из трех режимов движения: режим Explore ограничивает скорость на 45 км/ч, но позволяет находиться в движении более четырех часов.

Режимы Excite и Excel — это, соответственно, средний и гоночный режимы с большей отдачей но меньшей дальностью хода; при движении в самом активном темпе заряда хватит примерно на час.

Для перезарядки до 80% необходимо около полутора часов, а до 100% — примерно 2,5 часа. Более того, есть возможность заказать дополнительную батарею, которую можно быстро подключить взамен «севшей». Все это выглядит привлекательно, но цена высока: Kalk OR в стандартном оснащении стоит 13 000 долларов, а с дополнительной батареей — 16 000 долларов.

Поэтому, если ищете себе мотоцикл для выходных, может быть, имеет смысл немного доплатить и взять Ural Weekender.

Фото: Cake.

Шведы представили альтернативу «Калашникову» — Cake Kalk OR Электробайк весит всего 63 кг, а кататься на одной зарядке можно четыре часа. Шведы представили альтернативу «Калашникову» — Cake Kalk OR



