40% всех ДТП происходит в первые минуты движения

Проанализировали поведение 40 тысяч водителей в течение двух лет.

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Чаще всего авария является результатом неправильных решений или недостатка информации, отмечается в исследовании поставщика телематических услуг компании Dolphin Technologies, которая специализируется на использовании технологий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. В исследовании, основанном на анонимных данных, полученных с помощью телематических услуг, проанализировали 3,2 миллиона поездок на автомобилях, которые совершили 40 000 человек в 2018 и 2019 годах. Всего в этих поездках произошло 1986 аварий. В частности, в исследовании изучалась взаимосвязь между продолжительностью поездки и вероятностью аварии.

Выяснилось, что большинство поездок (87%) длятся менее 30 минут, в то время как только 1% — более часа. Самый низкий относительный риск несчастного случая был для поездок продолжительностью от 10 до 20 минут. После этого риск непропорционально возрастает. Если вы находитесь в машине более 40 минут, риск аварии возрастает в два с половиной раза относительно того, если вы едете менее 20 минут.

Более внимательное изучение кратких поездок (продолжительностью менее 10 минут) выявило некоторые интересные детали. Примечательно, что 25% всех аварий произошли в течение первых трех минут, а еще 14% — в течение первых шести минут с начала движения.

Исследователи пришли к выводу, что если бы удалось убедить людей отказаться от автомобилей при поездках на короткие расстояния, можно было бы избежать до 40% аварий.

Подведя итоги исследования, специалисты сформулировали три простые рекомендации.

По возможности избегайте поездок на небольшие расстояния, в этих случаях используйте велосипед, самокат или ходите пешком. Для длительных поездок планируйте и делайте регулярные перерывы. Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем, в результате этого происходит до 26% несчастных случаев.

Знание того, какое поведение приводит к несчастным случаям, позволяет компании давать рекомендации клиентам, как избежать аварий или минимизировать риски.

Виновниками аварий часто становятся и водители, практикующие опасное вождение. Таких скоро будут отслеживать с помощью видеокамер.



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