Дорожные камеры начинают распознавать лихачей

Пока тестировать такие приборы будут в Москве.

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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал на сайте Дептранса Москвы об интеллектуальной транспортной системе и ее очередных задачах. Сейчас важно ускорить реакцию на любые происшествия, в частности как можно быстрее оказывать помощь при ДТП. Это можно будет сделать с помощью видеокамер, которые смогут не только сами распознавать проблемы и принимать решения по управлению светофорами, но и будут предлагать сотрудникам ЦОДД правильное решение.

Таким образом, камеры станут еще лучше и умнее. Они даже смогут обнаруживать «опасных» водителей и тут же передавать эту информацию в полицию, чтобы предотвращать аварии. Речь о тех лихачах, которые грубо превышают скорость, часто и резко перестраиваются и проезжают на красный сигнал светофора, рассказал заммэра на transport.mos.ru.

ГИБДД с 2016 года добивается, чтобы в КоАП внесли новую статью 12.38 об опасном вождении, но пока Госдума такой законопроект не приняла. Если примет, тогда за агрессивное поведение на дороге будут штрафовать на 5000 рублей. А пока инспекторы могут выписывать штрафы за неправильное перестроение и маневрирование — от 500 до 1500 рублей.