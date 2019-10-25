6 проверенных способов заработать на личном авто и 1 новый

Казалось бы, если есть своя машина, то вопросов, как подхалтурить, возникать не должно. Приехал, куда сказали, отвез, кого сказали, куда надо — и деньги в кармане… «За рулем» прошерстил рынок вакансий и выяснил, что не все то заработок, что гарантируют.

1. Таксист

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Пожалуй, первое, что приходит в голову, когда разговор заходит о подработке с привлечением собственного авто. Сегодня нельзя просто так взять и подвезти голосующего на улице человека до аэропорта — за нелегальную перевозку пассажиров и багажа грозит штраф 5 тыс. рублей (п. 2.1 ст.12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения»). Так что, если хотите зарабатывать законным способом, лучше устроиться в такси.

Более 90% участников рынка такси составляют так называемые агрегаторы, которые, по сути, не более чем посредники между клиентами и водителями. Хотите получать заказы? — готовьтесь делиться с ними 15%-30% выручки. На уровень зарплаты, прежде всего, влияет престижность вашего автомобиля. К примеру, в Москве водитель такси «эконом-класса» (Huindai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и т.д.) получает около 450–500 руб./час за вычетом комиссии. В классе «комфорт» (Skoda Octavia, Hyundai Elantra, Hyundai i40 и т.д.) можно зарабатывать от 550 до 600 руб./час. Дальше все зависит от вашей работоспособности и коммуникабельности — ведь есть же еще чаевые.

Требования к соискателям несложные: стаж вождения более 3 лет, возраст не младше 23 лет, гражданство РФ и хорошее знание русского языка (условия могут отличаться в зависимости от компании и региона. — Прим. ред.). Представители того же Яндекс.Такси утверждают, что устроиться к ним сможет «любой порядочный россиянин». Если вы считаете себя таковым, подавайте документы, оформляйте лицензию — и в путь.

2. Автоняня





Относительно новая для России услуга, которая тем не менее пользуется активным спросом в крупных городах. Работа автоняней подойдет скорее женщинам — например, в декрете. Либо мужчинам, которые обладают способностью спокойно переносить хаотичные пинки чужого чада в водительское кресло на протяжении всей поездки. Задачи автоняни, как правило, сводятся к тому, чтобы отвезти ребенка своего нанимателя из школы/садика до дома/секции (нужное подчеркнуть).

При трудоустройстве вас, скорее всего, будут убеждать, что «ребенок спокойный, из интеллигентной семьи». На практике все может обстоять иначе. Но если неиссякаемое терпение и безграничная любовь к детям — это про вас, стоит попробовать. К тому же зарплата автоняни достойная: средняя оплата такой услуги по Москве и Санкт-Петербургу варьируется от 300 руб./час до 500 руб./час. Вот и считайте, сколько получится, если возить хотя бы одного ребенка в бассейн два раза в неделю. А ведь можно возить и несколько детей за раз, если их родители не против. Совет бывалых: ищите вакансию поближе к дому или хотя бы в пределах одного района. Иначе и детей замучаете мотанием по пробкам, и денег на бензин «убьете» больше, чем заработаете.

3. Водитель брендированного авто

…или, говоря простым языком, машины с рекламой на кузове. Если вы ищете дополнительный источник дохода, но жесткий график мешает найти подработку, считайте, что вы его нашли. Но не все так просто.

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На сумму, которую вы получите, обклеив свою «ласточку» наклейками в духе «Пластиковые окна» или «Ресторан, бильярд, сауна», будет влиять масса факторов. А именно: место регистрации авто, его класс и тип. Не последнюю роль играет престижность модели, а также место, где будет размещаться реклама. Самыми «ходовыми» являются боковая часть кузова и заднее стекло. В Москве за размещение подобной рекламы платят в среднем от 1 тыс. руб. до 8 тыс. руб. в месяц. Чтобы уточнить расценки в вашем городе, достаточно обратиться в крупное рекламное агентство. Контакты — в интернете.

Очевидные плюсы: даже частичная обтяжка кузова защитит ЛКП от мелких повреждений. К тому же некоторые рекламодатели дают скидки на мойку брендированных авто у компаний-партнеров. Неочевидные минусы: по условиям договора вас обяжут накатывать за месяц определенный километраж в пределах заданной территории. Чтобы рекламодатель смог отслеживать ваши перемещения, придется установить в телефон специальное приложение. Так что кататься придется много и часто впустую.

4. Водитель на свадьбу

Заполучить эту подработку проще, если вы обладатель автомобиля представительского или бизнес-класса. Есть свои нюансы: оплата услуг водителя почасовая, при этом редкий свадебный день проходит четко по расписанию. Чаще всего приходится ездить дольше запланированного времени. Впрочем, вам же лучше: часики тикают — деньги капают.

В Москве стоимость часа работы свадебного водителя варьируется от 1,5 тыс. рублей (если у вас, скажем, подержанный BMW 7-й серии или Mercedes-Benz GL-класса) до 25 тыс. рублей (вдруг вы хозяин Rolls-Royce Phantom VIII? — мало ли). Только не забывайте, что придется еще делиться со свадебным агентством, от имени которого вы работаете. Редко кто нанимает водителей просто по объявлению, опасаясь кражи личных вещей и прочих «сюрпризов», которые может преподнести брачующимся малознакомый человек.

5. Курьер

Рынок курьерских услуг в нашей стране активно развивается, так что здесь вам реально будет из чего выбирать. Развозить можно все что угодно, начиная с воздушных шариков и заканчивая оборудованием для бензопилы… Многие устраиваются курьером в надежде быстро заработать неплохие деньги. И это правда: в Москве средняя плата за курьерские услуги варьируется от 350 руб./час до 800 руб./час — все зависит от того, что, где и как часто будете перевозить. В основном деньги выплачивают раз в неделю.

Звучит неплохо, с единственным «но»: эту подработку можно назвать какой угодно, только не легкой. Во-первых, не думайте, что заказы потекут к вам рекой, а ведь именно от их количества будет зависеть заработок. Прибавьте сюда еще штрафы за невыполненные доставки (такое случается — клиент перенес или отменил заказ), а также расходы на бензин (их, как правило, компенсируют лишь частично). Во-вторых, часто будут попадаться клиенты, которые почему-то решили, что именно на курьера можно излить всю агрессию, которая накопилась за день. Мы не говорим, что так везде. Просто считайте, что мы вас предупредили.

6. Доставщик еды

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Мы не зря выделили доставку блюд в отдельный пункт. Это целая индустрия, про которую мы уже рассказывали подробно.

Доставщиком еды в Москве можно заработать в среднем от 2000 руб. до 3,5 тыс. руб. за смену. Для понимания: смена, как правило, длится 12 часов, так что желающим отпроситься с основной работы пораньше, чтобы подзаработать, этот вариант вряд ли подходит.

Про минусы профессии долго расписывать не будем — они в целом схожи с теми, что указаны в предыдущем пункте. Исключение разве что бензин, расходы на который вы чаще всего полностью оплачиваете сами. Зато некоторые клиенты в порыве благожелательности будут оставлять вам щедрые чаевые. А еще недавно автор «За рулем» в банке стал свидетелем того, как рассказ о рабочих курьезах помог доставщику суши уговорить менеджера (девушку. — Прим. ред.) пойти с ним на свидание. Согласитесь, тоже неплохой бонус от халтуры — всегда есть чем поделиться в компании.

7. Арендодатель

Еще один выходец из пассивного заработка (см. п. «Водитель брендированного авто»). Если машина в семье не одна или вы нечасто ей пользуетесь, настала пора пустить ее в оборот. Сдавая машину в аренду в Москве, можно получать в среднем от 12 тыс. рублей до 30 тыс. рублей в месяц. Ваш заработок будет зависеть от марки, года выпуска авто, его технического состояния и размера процентов, которые будет забирать от чистой прибыли арендатор. К примеру, на Renault Logan 2016 года с пробегом 50 тыс. км в месяц можно заработать 14 тыс. рублей, а на шестилетнем Chevrolet Captiva, отбегавшем около 100 тыс. км, — уже 28 тысяч в месяц (указана приблизительная стоимость по Москве. — Прим ред.). Самыми ходовыми считаются бюджетные иномарки.

Пожалуй, именно этот способ подработки самый рискованный. Некорректно оформленные документы могут в лучшем случае оставить вас у разбитого корыта (и это не метафора), а в худшем — вовсе без машины. Так что, во-первых, обязательно страхуем автомобиль. Помните, что если машину планируется использовать как такси, об этом должна быть сделана соответствующая пометка в полисе. Иначе в случае ДТП страховая может отказать в выплатах на законных основаниях. Кроме того, перед подписанием договора аренды лучше показать его юристу или заверить у нотариуса — чтобы не оформить документы с подвохом. Старайтесь обращаться в крупные и проверенные временем компании. Возможно, выручка будет меньше, зато и шансы нарваться на мошенников минимальные. Такие арендаторы, как правило, берегут свою репутацию.

Как видите, вариантов подработать на личном авто много — было бы желание и свободное время. Идеально, если удастся совместить активный и пассивный доход. Например, можно развозить клиентов в такси на машине с оклейкой. Впрочем, последнее слово за вами. Какой бы способ вы ни выбрали, главное помнить три золотых правила халтуры:

Не бросаться на первую попавшуюся контору. Нашли выгодное предложение? — загуглите отзывы о фирме в интернете, поспрашивайте у знакомых;

Обговариваем все условия «на берегу». Часто на собеседовании людям обещают энную сумму, которая всех устраивает. Но после первого месяца работы выясняется, что реально получить ее можно, только если вы развезете максимальное количество заказов, понравитесь всем вашим клиентам, возьмете сверхурочные часы, спасете из огня котенка или бог весь что еще.

Подписание договора без прочтения — смелость, граничащая с глупостью. Впрочем, даже от штудирования многостраничного текста толку мало, если вы не юрист. Так что лучше доверьте это дело профессионалам.

А вы пробовали хоть один из перечисленных нами способов? — расскажите о своем опыте в комментариях. Есть свои идеи для заработка на личном авто? — Прекрасно! Делимся, не стесняемся.

Фото: depositphotos.com