Машина стоит зря? Отдай ее в аренду и заработай

О запуске сервиса заявили в мэрии столицы.

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Программа получила название «Народный каршеринг». Как объяснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, любой владелец автомобиля сможет сдавать машину в краткосрочную аренду, чтобы та не стояла просто так, а приносила деньги хозяину.

«Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь, — заявил чиновник в своей колонке на сайте Департамента транспорта Москвы. — По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги. Мы будем внимательно смотреть профили пользователей — на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством».

Владелец машины сможет выбирать арендатора благодаря предоставляемым о нем данным, таким как возраст и стаж вождения. Также будет оговариваться место возврата автомобиля.

Пока не сообщается, когда заработает новый сервис. Нет и подробностей о том, как он будет функционировать. Например, как будут обстоять дела с выписанными во время аренды машины штрафами и как будут защищены владельцы, а также арендаторы, и какие страховки потребуются для сдачи машин в аренду.

В настоящее время есть также возможность подписаться на автомобиль.

Фото: Rémi Jacquaint / Unsplash