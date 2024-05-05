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Эти модели Toyota признаны худшими

HotCars перечислил самые ненадежные автомобили Toyota за 20 лет

Автомобили Toyota давно считаются одними из самых надежных. Но и у этого бренда есть проблемные машины. Портал Hot Cars, изучив рейтинги надежности JD. Power, Consumer Reports, форумы владельцев Toyota, и прочие источники, составил перечень самых ненадежных моделей Toyota за всю историю, за последние 20 лет и наших дней.

Так, самым проблемным оказался электрический кроссовер Toyota bz4X. Чаще всего владельцы этого автомобиля жалуются на болты ступицы, в результате чего существует риск отвала колеса при движении. Также некоторые владельцы этой модели жаловались на полную разрядку аккумулятора за две недели на стоянке.

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За последние двадцать лет самой проблемной моделью Toyota эксперты признали спорткупе GR Supra 2021 г. в. Владельцы машины жалуются на повышенный расход масла, а также быстро забивающиеся цилиндры.

Самым ненадежным за всю историю Toyota стал минивэн Sienna. Владельцы этой машины чаще всего жаловались на быстро выходящий из строя механизм раздвижной двери, трещины на приборной панели, неисправности кислородного датчика. Также есть претензии к качеству сборки этой машины.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

Источник: HotCars

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
05.05.2024
Фото:Unsplash
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