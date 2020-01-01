Возьмите машину напрокат: Hyundai выдает их в 13 городах

Компания говорит, что подписка поможет оценить новый формат пользования автомобилем и комфортно провести отпуск.

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Российский офис Hyundai предложил новый тариф подписки на свои автомобили, который называется Leto. Можно получить в пользование автомобиль сроком на 1 месяц (с возможностью продления) по цене от 45 000 рублей с лимитом пробега 5000 километров в месяц. Машины, доступные по подписке, — Creta, Tucson, Santa Fe, Hyundai Sonata и H-1, все в максимальных комплектациях. Тариф будет действовать до 31 августа 2020 года.

Подписка на машины Hyundai с разными тарифами уже действует в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Симферополе. Теперь же она также работает в Самаре, Уфе, Новосибирске, Калининграде и Екатеринбурге.

Предполагается, что подписка по «летнему» тарифу поможет оценить современный формат пользования автомобилем и комфортно провести отпуск. Подписка на автомобили от привычной аренды отличается тем, что вы берете машину напрокат не в сторонней компании, а у автопроизводителя.

В ходе состоявшейся недавно онлайн-трансляции управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщал, что оформление и выдачу автомобилей по подписке будут осуществлять официальные дилеры марки.

Фото: Hyundai