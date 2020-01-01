Все, что вы хотите знать о Hyundai: задавайте вопросы!

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Завтра, то есть во вторник, «За рулем» проводит прямой эфир, в котором встретятся управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев и главный редактор журнала Максим Кадаков.
Поговорят они о двух премьерах — обновленных Solaris и Creta, о том, что сегодня происходит на рынке, как будет развиваться Hyundai, каких новинок ждать в этом году. Но главное — ответы на ваши вопросы, и это самая полезная фича мероприятия. Задавайте вопросы во время стрима, но лучше прислать их заранее — ниже в комментариях.
Смотрим и обсуждаем уже завтра — все по-честному, впрямую. Присоединиться к трансляции можно будет в сообществах Hyundai в соцсетях, а также прямо на нашем сайте или на канале «За рулем» в Youtube.
До встречи во вторник!
Фото: Hyundai