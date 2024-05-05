Продажи легковушек упали: авторынок России начал замедляться после резкого роста

Минпромторг: продажи легковых авто в РФ в апреле упали относительно марта на 7%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле текущего года выросли в годовом выражении почти в 1,8 раза (на 76,4%), до 147 663 единиц. Но относительно марта 2024 года авторынок замедлился из-за падения продаж легковых машин почти на 7%, информирует Минпромторг со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (АО «ППК»).

По информации ведомства, за апрель в РФ было продано 136 078 легковых машин (+80% г/г и −6,5%), 11 585 LCV (+42,7% и +0,8% соответственно). С начала 2024 года рынок в двух указанных сегментах подрос в 1,8 раза (на 81,3%), до 505 356 единиц.

Продажи автотехники в целом в РФ в апреле были на уровне 160 803 единиц (+66% г/г и −6% м/м). Так, грузовиков за апрель продали 110 918 штук (-5% и −3%), автобусов — 2 222 единиц (+52% и −3% соответственно).

Общие продажи всей новой автотехники в РФ с января по апрель выросли на 71% и составили 552 658 шт. Например, рынок легковых машин и LCV с начала года увеличился на 81,3%, до 505 356 шт.

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Источник: Интерфакс