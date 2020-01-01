В некоторых тоннелях разрешили перестраиваться — журнал За рулем

В некоторых тоннелях разрешили перестраиваться

Это касается не всех подземных дорог, а лишь двадцати московских тоннелей, где аварийность минимальная.

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Прерывистые линии разметки нанесены уже в двадцати тоннелях столицы, что позволяет транспортным средствам менять полосу движения, перестраиваясь в нужный для последующего маневра ряд.

Прерывистая разметка появилась в тоннелях:

  • Октябрьский,
  • Добрынинский,
  • Таганский,
  • Маяковский,
  • Новоарбатский (Чайковский),
  • Дорогомиловский,
  • под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира,
  • под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе,
  • на улице Нижняя Масловка,
  • в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде,
  • под Курским направлением МЖД на Варшавском шоссе,
  • Беговой на ТТК,
  • на Люблинской улице под Волгоградским проспектом,
  • Нахимовский,
  • Ходынский на Ленинградском проспекте.

«В тоннелях с минимальным показателем аварийности сплошная разметка заменена на прерывистую. Это позволит заранее перестроиться, если ваш съезд находится сразу после тоннеля», — рассказали РИА «Новости» в департаменте столичного транспорта.

Фото: Ricardo Gomez Angel / Unsplash

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