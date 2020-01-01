В некоторых тоннелях разрешили перестраиваться

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Прерывистые линии разметки нанесены уже в двадцати тоннелях столицы, что позволяет транспортным средствам менять полосу движения, перестраиваясь в нужный для последующего маневра ряд.
Прерывистая разметка появилась в тоннелях:
- Октябрьский,
- Добрынинский,
- Таганский,
- Маяковский,
- Новоарбатский (Чайковский),
- Дорогомиловский,
- под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира,
- под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе,
- на улице Нижняя Масловка,
- в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде,
- под Курским направлением МЖД на Варшавском шоссе,
- Беговой на ТТК,
- на Люблинской улице под Волгоградским проспектом,
- Нахимовский,
- Ходынский на Ленинградском проспекте.
«В тоннелях с минимальным показателем аварийности сплошная разметка заменена на прерывистую. Это позволит заранее перестроиться, если ваш съезд находится сразу после тоннеля», — рассказали РИА «Новости» в департаменте столичного транспорта.
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Фото: Ricardo Gomez Angel / Unsplash