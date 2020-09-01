Проезд авансом: платные дороги возьмут свое позже

Сегодня Госдума приняла во втором чтении поправки о регулировании проезда по платным дорогам.

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Законопроект нормализует систему оплаты и служит сдерживанию тарифов. Но основная его цель — развитие безбарьерных платных автомобильных дорог, которые сделают движение более комфортным Из-за остановок в пунктах взимания платы возникают заторы, то есть снижается эффективность дорог.

Строительство и содержание таких пунктов весьма затратно, требует дополнительного землеотвода и компенсируется оператором дороги за счет повышенного тарифа. Чтобы не было перегибов, методику расчета платы и предельную сумму за проезд будет утверждать правительство, власти региона или орган местного самоуправления, в зависимости от того, о дороге какого значения идет речь. Оператор дороги будет назначать плату, но руководствоваться обязан этими критериями.

Стоимость проезда должна быть равной для всех пользователей транспортных средств одной категории.

Если оператор использует безбарьерное движение, проезд можно будет оплатить как заранее, так и после — в течение пяти суток после проезда.

При «Свободном потоке» фиксация проезда и списывание денег происходят автоматически с помощью камер-датчиков. Систему free flow давно применяют за рубежом, а в России пытаются внедрить с 2014 года, тестирование началось еще четыре года назад, напоминает «Российская газета».

Законопроект также вводит штраф за неоплату проезда по платным дорогам: для легкового автомобиля он составит 2,5 тысячи рублей, для грузовика и автобуса — 5,5 тысячи. Следить за нарушителями поручат Ространснадзору.

Ежемесячно это ведомство фиксирует более 4,5 тысяч нарушений правил проезда по платным дорогам. Это и порча дорожной инфраструктуры и, соответственно, нанесение материального ущерба пунктам взимания платы. Так что при введении безбарьерного проезда государство сможет еще и экономить.

Во время обсуждения законопроекта депутаты отметили, что нужно повышать уровень сервиса на платных дорогах, который сейчас слабо развит. Это также будет служить популяризации платных автодорог.

В третьем чтении законопроект планируют рассмотреть уже завтра.