Водители заплатят за пассажиров автобусов и метро

Минтранс допустил, что проезд на общественном транспорте может стать бесплатным. Правда, тогда платными станут большинство дорог для автомобилистов.

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В России через 15 лет могут ввести бесплатный проезд в транспорте за счет автомобилистов, это допустил Минтранс в обновленном проекте транспортной стратегии России до 2035 года, с которой ознакомился РБК. Подлинность документа изданию подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления. Бесплатный проезд будет возможен при условии введения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов.

Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая городскую дорожную сеть. В стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением.

С помощью этой стратегии людей собираются стимулировать к тому, чтобы больше пользоваться общественным транспортом и меньше личным, что особенно актуально для крупных городов России. Также в населенных пунктах Минтранс предлагает поощрять население ездить на немоторизированных видах транспорта (велосипедах, самокатах и других СИМ), а в районах массовой застройки активнее развивать внеуличный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Пока же россияне отдают предпочтение личному транспорту, отмечают в ведомстве, и в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта, «несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского транспорта и сервисов такси». Эту тенденцию надо переломить, полагают в ведомстве. Увеличение популярности личного транспорта может быть связана с тем, что улучшилось качество дорог, что позволяет активнее использовать личные автомобили как для деловых поездок, так и для туризма.

Проект находится на стадии обсуждения, а его окончательная версия будет внесена в правительство в феврале 2021 года. По информации источников РБК, предыдущую версию этого документа представили в марте 2020 года, но потом отправили на доработку.

Еще несколько лет назад Минтранс предлагал ввести плату за проезд по дорогам общего пользования, включая въезд в города, для ограничения движения транспорта, но тогда сама идея вызвала бурную реакцию общественности и не прошла. В частности, из-за того, что по российскому законодательству нельзя было вводить плату за проезд по дорогам там, где нет бесплатной альтернативы.

Однако в прошлом году вступил в силу закон, разрешающий строить дороги без альтернативных путей объезда в районах Крайнего Севера. Правда, деньги за проезд по таким дорогам разрешается взимать только с владельцев грузового автотранспорта, а делается это для привлечения частных инвестиций в местах, где строить дороги за счет бюджета слишком затратно.

Платные дороги создадут еще большую пропасть между богатыми и бедными, полагает эксперт.



Фото: ТАСС и Unsplash