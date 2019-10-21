Подобное расслоение уже наблюдается во Франции и Испании, указывает британский специалист Майк Резерфорд.

Материалы по теме Бесплатных альтернатив не будет: заработал новый закон о дорогах

Расширение сети платных дорог, проезд по которым доступен не всем категориям автомобилистов, может иметь негативные социальные последствия, утверждает британский автоэксперт Майк Резерфорд. Он уверен, что двухуровневая система дорог навсегда разделит богатых и бедных автомобилистов. Эта проблема наиболее остро стоит в Великобритании, где плотность трафика, из расчета количества автомобилей на каждую милю дорог, одна из самых высоких в Западной Европе.

Это мнение эксперт высказал после предложения правительства повысить скоростной лимит до 80 миль в час (129 км/ч) на платных трассах. Такое же предложение было высказано недавно и в России, где ситуация похожая: на платных дорогах разрешенная скорость выше, а цена проезда становится уже обременительной.

Согласно мнению Майка, первый уровень дорог будет представлять собой жалкую и медленную сеть с низкой пропускной способностью, а пользоваться ею будут малообеспеченные водители, которые не в состоянии платить непомерные сборы за проезд по платным дорогам. Второй уровень, вероятно, окажется более быстрым и пользоваться им смогут только состоятельные водители.

Подобное расслоение уже наблюдается во Франции и Испании, указывает Резерфорд. Автомобилисты этих стран уже много лет вынуждены выбирать между «медленными» бесплатными дорогами и «быстрыми» платными, свободными от заторов. Такое положение вещей идеально для правительств и автомобилистов с высоким уровнем доходов. Проблема в том, что для автомобилистов с низким и средним уровнем доходов передвижения по стране превращаются в ежедневную головную боль. Они вынуждены тратить впустую очень много времени, простаивая в пробках. Кроме того, при подобной эксплуатации износ их автомобилей гораздо выше.

Майк Резерфорд возмущен тем, что Англия может принять эту европейскую модель, создав тем самым одну дорожную сеть для богатых, а другую — для бедных, среди которых есть люди, которые постоянно пытаются свести концы с концами и при этом сохранить хоть какую-то независимость.

В России, видимо, во избежание расслоений в обществе, решили отказаться от обязательной бесплатной альтернативы платным дорогам. Касается это нововведение пока только территорий Крайнего Севера. Пока же, например, вокруг Москвы строится платная объездная дорога, бесплатной альтернативой которой является МКАД.

Эксперты «За рулем» подсчитали, как выгоднее ездить: быстро и за дополнительные деньги либо медленно, но не тратя лишних средств.

Фото: Lilian Velet / Unsplash