Сегодня, в 8:01 Быстро и платно или медленнее, но бесплатно — как выгоднее? На пустой платной дороге расход топлива может оказаться выше, чем на загруженной бесплатной: обсуждение на форуме «За рулем» и мнение эксперта. — Предлагая различные способы экономии топлива, вы утверждаете, что на пустой платной дороге расход может быть выше, чем на загруженной бесплатной. Это как же понимать?
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— Выезжая на относительно пустую платную трассу, мы всегда едем быстро. Если при движении по обычной дороге средняя скорость составляет 80 км/ч, то на магистрали она может доходить до 120–130 км/ч.
А поскольку
зависимость расхода топлива от скорости
носит нелинейный характер, то даже редкие светофоры в населенных пунктах и легкие «затыки» при езде по обычной дороге не могут настолько увеличить расход, как добавленные 40–50 км/ч к средней скорости.
Вот почему
на скоростной трассе
автомобиль зачастую потребляет больше бензина.
Вам кажется, что автомобиль разоряет на топливе? О том, что может повысить расход топлива по сравнению с паспортными значениями, читайте тут, а о том, как сэкономить на заправке, — тут.
У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! Фото: depositphotos.com
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