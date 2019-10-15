Быстро и платно или медленнее, но бесплатно — как выгоднее? — журнал За рулем

Быстро и платно или медленнее, но бесплатно — как выгоднее?

На пустой платной дороге расход топлива может оказаться выше, чем на загруженной бесплатной: обсуждение на форуме «За рулем» и мнение эксперта.

 — Предлагая различные способы экономии топлива, вы утверждаете, что на пустой платной дороге расход может быть выше, чем на загруженной бесплатной. Это как же понимать?

Материалы по теме
Как сократить расходы на топливо летом: 8 простых способов

— Выезжая на относительно пустую платную трассу, мы всегда едем быстро. Если при движении по обычной дороге средняя скорость составляет 80 км/ч, то на магистрали она может доходить до 120–130 км/ч.

А поскольку зависимость расхода топлива от скорости носит нелинейный характер, то даже редкие светофоры в населенных пунктах и легкие «затыки» при езде по обычной дороге не могут настолько увеличить расход, как добавленные 40–50 км/ч к средней скорости.
Вот почему на скоростной трассе автомобиль зачастую потребляет больше бензина.

  • Вам кажется, что автомобиль разоряет на топливе? О том, что может повысить расход топлива по сравнению с паспортными значениями, читайте тут, а о том, как сэкономить на заправке, — тут.


У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...