8 способов сэкономить топливо зимой

По идее, в холодное время года расход топлива на автомобилях должен снижаться. Причина простая: с падением забортной температуры у ДВС растет КПД, поскольку, как учили в школе, разница между температурами нагревателя и холодильника возрастает. Любой моторный стенд готов это продемонстрировать. Инженеры, в свою очередь, преследуют ту же цель, устанавливая охладители наддувочного воздуха — интеркулеры. Охлажденный плотный воздух повышает эффективность наддува, что в итоге понижает прожорливость машины.
На практике, как водится, все происходит с точностью до наоборот. Но школьные учителя в этом не виноваты: просто в ответ на приведенные выше аргументы зимой возникает куча контрдоводов, которые подавляют всякие мысли об экономии. Состав «участников» хорошо известен. Вспомним основных.
- Прогрев мотора. Зимой он явно дольше летнего, а от холодного мотора низкого расхода не дождешься.
- Отопление салона. На морозе при коротких остановках мотор обычно не глушат.
- Максимально возможное число задействованных энергопотребителей: обогреватели стекол, зеркал и сидений, вентиляторы отопителя, дворники, фары и т.п.
- Состояние дороги. Очевидно, что по снегу или по грязи ехать гораздо тяжелее, чем по чистому асфальту.
- Зимние шины. Даже на чистой дороге их сопротивление качению больше, чем у летних.
- Подшипники. Смазка на морозе густеет, а потому вращение требует большей энергии.
- Полная масса автомобиля. Шубы и дубленки априори весят больше летних маечек и топиков. А багажники пополняются тулупчиками, лопатами и прочим тяжестями — у кого чем.
- Режим движения. Пробки, конечно же, всесезонны, но заснеженные дороги снижают средние скорости еще сильнее, заставляя ползти на пониженных передачах.
Ну и как в таких условиях экономить топливо? Летнего расхода добиться все равно не удастся, но чуть сократить топливные расходы все-таки можно.
Как сесть на топливную диету?
- Первый пункт списка у многих вызовет раздражение. Но все же не буду его обходить и скажу: старайтесь в ряде случаев не пользоваться машиной вообще. Ей-богу, когда город завален по уши снегом, который коммунальщики откровенно не успевают вывозить, то ваша поездка будет очень неприятной, дерганой и энергозатратной. Если деваться некуда — тогда, конечно, все равно придется ехать, но если можно прокатиться на метро или на электричке, то лучше так и сделать. Там, по крайней мере, нет сугробов. А сэкономить при этом можно хоть 100% затрат на АЗС…
- Пункт номер два — любимая трибуна для спорщиков. Речь о прогреве мотора. Чтобы не повторять в сотый раз одно и то же, выскажусь коротко: мы неоднократно проводили реальные замеры для разных вариантов — от «Сел и поехал» до «Не тронусь с места, пока не прогреется полностью». Подробности изложены, например, вот здесь. Оптимальный вариант мы вычислили давно: пустить мотор, смахнуть с машины снег, освободить дворники и медленно тронуться в путь, не демонстрируя никому мощь своей правой ноги. Моторчик прогреется быстрее, а расход будет минимально возможным.Таких сугробов лично мне видеть не доводилось, но суть от этого не меняется. Перед тем как тронуться с места, не поленитесь смахнуть с машины снег! Самое забавное наказание тем, кто этого не сделал, обычно происходит при резком торможении...
-
Материалы по темеКак правильно прогревать автомобиль зимой?
- Четвертый пункт — давление в шинах. Почти никто не думает о том, что при переобувании «с босоножек на валенки», пик которого приходится как раз на первые обильные снегопады, компрессоры в шиномонтажах работают почти безостановочно, загоняя в ваши шины раскаленный воздух. Страшного в этом ничего нет, но когда температура на улице падает до «крещенских» значений, то и давление снизится ощутимо. А низкое давление — это перерасход топлива. В общем, не стесняйтесь проверять давление и подкачивать колеса, если они того требуют.Сегодня редкий владелец машины «переобувается» самостоятельно. Это вполне объяснимо. Но проверять после этого давление в шинах, которое почти наверняка окажется пониженным, нужно все-таки самому.
- Пункт номер пять — масляный. В основном он, конечно же, касается беспроблемного пуска холодного мотора, но и экономичность не скажет, что ее хата с краю. Энергосберегающие масла типа 0W-20, которые сегодня так любят предлагать дилеры, действительно обладают меньшей вязкостью во всем диапазоне рабочих температур в сравнении, скажем, с 5W-30. А поскольку зимой часто приходится ездить на полупрогретых моторах, то о «слишком жидком» масле можно думать без особой опаски.
- Шестой пункт — автоодеяло. Тут никаких чудес нет: подобные прибамбасы реально помогают сохранять тепло в моторном отсеке. Прогрев после пуска при этом ускоряется.
Материалы по темеОтогреем всё — коллекция зимних рецептов «За рулем»
- Седьмой пункт — убрать лишний балласт типа багажника на крыше. Это может сэкономить примерно литр на сотню при езде по трассе. Впрочем, этот совет всесезонный…
- Восьмой пункт, честно говоря, к зиме особого отношения не имеет. Но, пользуясь служебным положением, все-таки озвучу в очередной раз свой личный рецепт, который реально способен свести расход топлива к минимуму. Речь, конечно же, о манере езды. Там, где дерганый и нервный водитель способен спалить три 70-литровых бака по дороге из Москвы в Питер, там спокойный человек сможет прокатиться на одной заправке и туда, и обратно. Прекратите устраивать «светофорные гонки» с обитателями соседних рядов, не тормозите в дым там, где можно было «сброситься» заранее, не загоняйте ради собственных амбиций стрелку спидометра на трехзначные отметки. И всё у вас получится. Даже зимой.
Всех, кто хочет поделиться с коллегами своими приемами «зимней экономии», приглашаем к трибуне! Удачи на дороге и финансового благополучия всем зарулевцам.
- Использование «Автотепла» сохранит ресурс автомобиля и понизит аппетит машины. Интернет-магазин «За рулем» — официальный представитель Челябинского завода.
- Ответы на многие вопросы по эксплуатации автомобиля вы найдете в специальном разделе нашего «Парка документов».
Читать комментарии (3)