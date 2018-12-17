8 способов сэкономить топливо зимой

Теоретически зимний расход топлива должен быть ниже летнего. Практически — все наоборот. Что ж, попытаемся его уменьшить — рецепты у экспертов «За рулем» есть.

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По идее, в холодное время года расход топлива на автомобилях должен снижаться. Причина простая: с падением забортной температуры у ДВС растет КПД, поскольку, как учили в школе, разница между температурами нагревателя и холодильника возрастает. Любой моторный стенд готов это продемонстрировать. Инженеры, в свою очередь, преследуют ту же цель, устанавливая охладители наддувочного воздуха — интеркулеры. Охлажденный плотный воздух повышает эффективность наддува, что в итоге понижает прожорливость машины.

На практике, как водится, все происходит с точностью до наоборот. Но школьные учителя в этом не виноваты: просто в ответ на приведенные выше аргументы зимой возникает куча контрдоводов, которые подавляют всякие мысли об экономии. Состав «участников» хорошо известен. Вспомним основных.

Прогрев мотора. Зимой он явно дольше летнего, а от холодного мотора низкого расхода не дождешься.

Зимой он явно дольше летнего, а от холодного мотора низкого расхода не дождешься. Отопление салона. На морозе при коротких остановках мотор обычно не глушат.

На морозе при коротких остановках мотор обычно не глушат. Максимально возможное число задействованных энергопотребителей : обогреватели стекол, зеркал и сидений, вентиляторы отопителя, дворники, фары и т.п.

: обогреватели стекол, зеркал и сидений, вентиляторы отопителя, дворники, фары и т.п. Состояние дороги . Очевидно, что по снегу или по грязи ехать гораздо тяжелее, чем по чистому асфальту.

. Очевидно, что по снегу или по грязи ехать гораздо тяжелее, чем по чистому асфальту. Зимние шины. Даже на чистой дороге их сопротивление качению больше, чем у летних.

Даже на чистой дороге их сопротивление качению больше, чем у летних. Подшипники . Смазка на морозе густеет, а потому вращение требует большей энергии.

. Смазка на морозе густеет, а потому вращение требует большей энергии. Полная масса автомобиля. Шубы и дубленки априори весят больше летних маечек и топиков. А багажники пополняются тулупчиками, лопатами и прочим тяжестями — у кого чем.

Шубы и дубленки априори весят больше летних маечек и топиков. А багажники пополняются тулупчиками, лопатами и прочим тяжестями — у кого чем. Режим движения. Пробки, конечно же, всесезонны, но заснеженные дороги снижают средние скорости еще сильнее, заставляя ползти на пониженных передачах.

Ну и как в таких условиях экономить топливо? Летнего расхода добиться все равно не удастся, но чуть сократить топливные расходы все-таки можно.

Как сесть на топливную диету?

Первый пункт списка у многих вызовет раздражение. Но все же не буду его обходить и скажу: старайтесь в ряде случаев не пользоваться машиной вообще. Ей-богу, когда город завален по уши снегом, который коммунальщики откровенно не успевают вывозить, то ваша поездка будет очень неприятной, дерганой и энергозатратной. Если деваться некуда — тогда, конечно, все равно придется ехать, но если можно прокатиться на метро или на электричке, то лучше так и сделать. Там, по крайней мере, нет сугробов. А сэкономить при этом можно хоть 100% затрат на АЗС… Пункт номер два — любимая трибуна для спорщиков. Речь о прогреве мотора. Чтобы не повторять в сотый раз одно и то же, выскажусь коротко: мы неоднократно проводили реальные замеры для разных вариантов — от «Сел и поехал» до «Не тронусь с места, пока не прогреется полностью». Подробности изложены, например, вот здесь. Оптимальный вариант мы вычислили давно: пустить мотор, смахнуть с машины снег, освободить дворники и медленно тронуться в путь, не демонстрируя никому мощь своей правой ноги. Моторчик прогреется быстрее, а расход будет минимально возможным. Таких сугробов лично мне видеть не доводилось, но суть от этого не меняется. Перед тем как тронуться с места, не поленитесь смахнуть с машины снег! Самое забавное наказание тем, кто этого не сделал, обычно происходит при резком торможении... Материалы по теме Как правильно прогревать автомобиль зимой? смахивать с машины наметенный на нее за ночь огромный слой снега порой бывает лень. Проще уговорить самого себя, что поехать можно и так, а по дороге сугроб сам куда-нибудь улетит. Но тогда про экономию лучше забыть сразу — против нее и масса, и аэродинамика. Про элементарную безопасность тоже лучше не вспоминать. Четвертый пункт — давление в шинах. Почти никто не думает о том, что при переобувании «с босоножек на валенки», пик которого приходится как раз на первые обильные снегопады, компрессоры в шиномонтажах работают почти безостановочно, загоняя в ваши шины раскаленный воздух. Страшного в этом ничего нет, но когда температура на улице падает до «крещенских» значений, то и давление снизится ощутимо. А низкое давление — это перерасход топлива. В общем, не стесняйтесь проверять давление и подкачивать колеса, если они того требуют. Сегодня редкий владелец машины «переобувается» самостоятельно. Это вполне объяснимо. Но проверять после этого давление в шинах, которое почти наверняка окажется пониженным, нужно все-таки самому. Пункт номер пять — масляный. В основном он, конечно же, касается беспроблемного пуска холодного мотора, но и экономичность не скажет, что ее хата с краю. Энергосберегающие масла типа 0W-20, которые сегодня так любят предлагать дилеры, действительно обладают меньшей вязкостью во всем диапазоне рабочих температур в сравнении, скажем, с 5W-30. А поскольку зимой часто приходится ездить на полупрогретых моторах, то о «слишком жидком» масле можно думать без особой опаски. Шестой пункт — автоодеяло. Тут никаких чудес нет: подобные прибамбасы реально помогают сохранять тепло в моторном отсеке. Прогрев после пуска при этом ускоряется. Материалы по теме Отогреем всё — коллекция зимних рецептов «За рулем» Седьмой пункт — убрать лишний балласт типа багажника на крыше. Это может сэкономить примерно литр на сотню при езде по трассе. Впрочем, этот совет всесезонный… Восьмой пункт, честно говоря, к зиме особого отношения не имеет. Но, пользуясь служебным положением, все-таки озвучу в очередной раз свой личный рецепт, который реально способен свести расход топлива к минимуму. Речь, конечно же, о манере езды. Там, где дерганый и нервный водитель способен спалить три 70-литровых бака по дороге из Москвы в Питер, там спокойный человек сможет прокатиться на одной заправке и туда, и обратно. Прекратите устраивать «светофорные гонки» с обитателями соседних рядов, не тормозите в дым там, где можно было «сброситься» заранее, не загоняйте ради собственных амбиций стрелку спидометра на трехзначные отметки. И всё у вас получится. Даже зимой.

Всех, кто хочет поделиться с коллегами своими приемами «зимней экономии», приглашаем к трибуне! Удачи на дороге и финансового благополучия всем зарулевцам.

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