Бесплатных альтернатив не будет: заработал новый закон о дорогах

Пока такие дороги разрешили строить только на Крайнем Севере.

Закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы, с сегодняшнего дня вступил в силу. Владимир Путин подписал его 2 августа.

Согласно новому закону, разрешено строить платные автомобильные дороги в районах Крайнего Севера, если дорога или ее участок расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком является отдельное искусственное дорожное сооружение. Однако в законе оговорено условие бесплатного проезда легковых автомобилей и мотоциклов, чтобы не страдали жители районов Крайнего Севера.

Ранее для таких районов, как и для остальной России, действовало правило об обязательном наличии бесплатной альтернативы при строительстве рядом платной дороги. Теперь для районов Крайнего Севера действует особое положение.

В Минтрансе ранее объясняли это решение тем, что значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, куда большую часть года нет доступа, а сообщение осуществляется только по зимникам, речным транспортом, а порой только с помощью воздушного транспорта.

Высокая стоимость строительства и эксплуатации не позволяет строить в этих местах дороги, тем более что региональные бюджеты там, как правило, небогатые.

Единственный выход — строить дороги с привлечением частного капитала, затраты которого потом «отбиваются» путем взимания платы с проезжающего транспорта.

Реализация закона даст импульс развитию районов Крайнего Севера, позволит обеспечить автомобильное сообщение там, где его нет, пояснили агентству ТАСС в Минтрансе.

Законопроект, который вносит изменения в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и позволяет строить на Крайнем Севере платные дороги без предусмотренных законом бесплатных дублеров появился в Госдуме в феврале этого года.



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