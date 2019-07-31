Кто-то без спроса расширил дорогу. Власти не знают, что с этим делать

Неважно, что всем стало лучше, работы-то выполнены без согласования, а значит, дорогу следует вернуть в прежнее состояние.

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Эта загадочная история произошла в Кудрово Всеволожского района, в одном из крупнейших районов новостроек пригорода Санкт-Петербурга. До недавнего времени здесь было «бутылочное горлышко» — туда вела узкая двухполосная дорога.

Буквально за две ночи дорогу расширили, и все вздохнули с облегчением, но только не чиновники. Курьез ситуации заключается в том, что работы выполнены неизвестными и без согласования. Кроме того, что расширили дорогу, еще и благоустроили тротуар, а вот кто профинансировал работы, неизвестно. Вице-губернатор по строительству Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава Дирекции комплексного развития территорий Даниил Федичев были не в курсе и узнали о произошедшем из соцсетей. А это значит, что, по действующему законодательству, дорогу следует вернуть в прежнее состояние, так как она вряд ли соответствует нормативам, а виновных за самодеятельность следует оштрафовать, причем штраф может составить до 1 млн рублей.

Кудровчане забеспокоились, но неожиданно через сутки после чудесного расширения дороги туда с рабочим визитом нагрянул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он объявил, что готов взять ответственность за произошедшее на себя, если это поможет легализовать участок трассы.

«Пускай на мое имя штраф выписывают. Пусть знают, что это я ночью с лопатой и киркой трудился. У меня и фотография есть», — цитирует его слова местное издание 47news.

И в качестве доказательства предложил использовать фото со своей недавней поездки в Москву, где вместе с другими губернаторами проходил ликбез по строительству правильных дорог.

Позже губернатор на камеру сказал, что кто-то выполнил работу дорожников, и это хороший подарок на новую рабочую неделю, и вряд ли стоит «глубоко копать», а надо просто этому порадоваться.

Что касается данного участка, местные жители предполагают, что расширение дороги профинансировал застройщик.

Похожий случай был в Омской области, где 40 бизнесменов, которым надоела разбитая дорога, ведущая к их предприятиям в промзоне, скинулись и отремонтировали ее, как сумели. Местная администрация осталась этим недовольна — ведь не по ГОСТу делали!



Фото: соцсети