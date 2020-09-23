Половина продавцов на вторичке жулят с пробегом

Выяснилось, что у половины автомобилей скручен пробег.

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Скрутка пробега в России носит повальный характер, отмечают специалисты Automama, и выявляют это у 55% автомобилей, которые их владельцы предлагают к продаже через компанию. Обнаружить обман можно путем тщательного технического осмотра автомобилей — по признакам износа узлов и агрегатов. Другой инструмент — сверка данных с Автотекой, самой полной на сегодняшний день в России независимой базой данных по истории эксплуатации транспортных средств. Здесь есть данные о 50 млн автомобилей, в том числе о пробеге, участии в ДТП, сервисном обслуживании, ремонте, нахождении в залоге, отзывных кампаниях, факте использования в такси и каршеринге.

Сейчас у нас нет наказания за подделку данных о пробеге, хотя это является видом мошенничества. Крупные фирмы-участники рынка вторички выступают за жесткое наказание такого деяния, как это распространено в других странах.

А пока бороться с мошенничеством предлагают с помощью сервисов продаж автомобилей. Так, на сайте компаний, продающих авто в онлайне, предлагается в карточке автомобиля публиковать его VIN-номер, фото ПТС и отчет Автотеки.

Рынок бэушек нуждается в большей прозрачности, считают в компании и полагают, что им удается выявить более 80% случаев «скрутки». Информацию о вероятном пробеге публикуют в карточке автомобиля на сайте.

Проверив автомобиль перед покупкой в сервисе Автотека, покупатель может снизить риск приобретения некачественного товара и избежать обмана недобросовестных продавцов.

Сфальсифицированный пробег на безопасность не влияет, таким образом правонарушением в данной сфере не является, отмечают в МВД.



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