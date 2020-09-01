Электромобиль JAC iEV7S в России: цена, комплектация, характеристики

Он стоит 2 299 000 рублей. За что просят эти деньги?

Материалы по теме Электромобиль JAC iEV7S: дата появления в России и все подробности

Китайская компания JAC Motors показала в Москве городской электромобиль JAC iEV7S и подробно рассказала о том, что будут собой представлять машины, поставляемые в Россию с завода «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. У электромобиля база кроссовера JAC S2, но силовая структура кузова адаптирована под размещение новой силовой установки, клиренс снижен до 130 мм, а габариты составляют 4135х1750х1560 мм, что примерно соответствует хэтчбеку Lada XRAY.

Трехкомпонентная батарея Samsung (помимо лития присутствуют алюминий, кобальт и никель) емкостью 39 кВт.ч имеет жидкостное охлаждение и обеспечивает «паспортный» пробег в 280 км без перезарядки, но если двигаться с постоянной скоростью 60 км/ч, можно растянуть его до 380 км. Заряжаться можно и от бытовой сети (полный заряд за семь часов), и от специальной высоковольтной станции — в этом случае время зарядки составит один час.

В движение автомобиль приводится синхронным электродвигателем с пиковой мощностью 115 л.с. и максимальным крутящим моментом 270 Нм. Разгон до 100 км/ч не сообщается, только до половины этой скорости: «городские» 50 км/ч машина набирает за 4 секунды. Но можно выезжать и на трассу — максимальная скорость составляет 130 км/ч.

В Россию будут ввозиться машины в единственной комплектации Luxury. У JAC iEV7S пятиместный салон с обивкой из экокожи, а расположенный в центре приборной панели тачскрин 8" совмещает функции мультимедийного центра и борткомпьютера.

В оснащение входят светодиодные ДХО, противотуманки с подсветкой поворотов, автоматический головной свет, функция follow me home, круговой обзор, контроль давления в шинах, парктроники, детский замок, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев передних сидений, две подушки безопасности и пакет электронных систем — ABS, ESC, EBD, а также ассистент при трогании в горку HAC и приоритет педали тормоза BOS.

Электромобиль оборудован автоматическим выключателем напряжения при столкновении. Колеса JAC iEV7S имеют размерность 205/55 R16.

Российская цена электрохэтчбека составляет 2 299 000 рублей. Первую партию машин обещают поставить в октябре-ноябре, а прием заказов уже открыт.

По предварительным подсчетам, «полный бак» будет обходиться владельцу JAC iEV7S примерно в 100 рублей.

Фото: JAC Motors

Электромобиль JAC iEV7S в России: цена, комплектация, характеристики Он стоит 2 299 000 рублей. За что просят эти деньги? Электромобиль JAC iEV7S в России: цена, комплектация, характеристики



