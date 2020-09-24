Смотрите, как гиперкар Koenigsegg разгоняется до 300 км/ч (видео)

Эмоций хватает даже при взгляде через экран — каково же парням в салоне?!

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Журналисты голландского издания AutoTopNL недавно стали теми из немногих счастливчиков, которым удалось получить Koenigsegg Regera на тест-драйв. Автомобиль известен уникальной гибридной установкой: 5-литровый турбированный V8 работает совместно с тремя электродвигателями, питающимися от батарей на 9 кВт*ч и 620 вольт.

Суммарная отдача составляет около 1500 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. При этом снаряженная масса машины — 1628 кг. Другими словами, Koenigsegg Regera совмещает в себе мощь Bugatti Chiron и вес BMW M3. Динамика получается просто невероятная: за 31 секунду Regera способна разогнаться до 400 км/ч и затормозить до полной остановки. Разгон до «сотни» у Koenigsegg Regera занимает 2,7 секунды, а максималка составляет 410 км/ч.

Попавшие в кокпит гиперкара журналисты используют около 3/4 его возможностей, ускоряясь до 300 км/ч. Еще одну важную особенность, напрямую влияющую на динамику автомобиля, вы можете заметить при просмотре видео: не слышно переключений! Дело в том, что трансмиссия у автомобиля есть, а вот коробки передач как таковой нет. Вместо нее — единственный привод на задние колеса с передаточным числом 2,85:1.

Другая характерная деталь, заметная на планах, где автомобиль стоит кормой к камере, — это большая овальная труба в центре заднего диффузора. Это не выхлоп — он реализован в виде узких прорезей над диффузором, а отвод горячего воздуха от гибридного привода.

Некоторым нужны технологии абсолютные рекорды, а другим хватает забавного вида и 100 л.с., чтобы прослыть легендарным суперкаром.

Видео: Youtube, канал AutoTopNL