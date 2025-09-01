Компания хочет изменить эргономику салонов машин, у которых уже нет громоздких двигателей внутреннего сгорания.

При разработке новой концепции салона корейский автопроизводитель сотрудничал с компанией LG Electronics. Специалисты двух корейских промышленных гигантов создали экспериментальную концепцию, которая существенно отличается от других подобных.

Пользуясь дополнительным пространством и мощными источниками питания, Hyundai решил интегрировать в свои будущие модели Ioniq бытовую электронику и бытовую технику. Речь идет не о стирке или готовке обеда во время поездок, но идея кажется интересной.

«Концептуальный салон Ioniq — это беспрецедентный в своем роде подход к повышению уровня качества, поскольку его можно адаптировать к любым потребностям и вписать в любой образ жизни», — сказал исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor Company Вонхонг Чо.

В автомобилях появятся услуги «Уход за одеждой» и «Обувной дворецкий», а главным элементом интерьера станет установленный на потолке 77-дюймовый гибкий OLED-экран. Он достаточно большой для того, чтобы, например, два человека могли одновременно смотреть разные фильмы. При этом проблем с громкостью звука не будет — подголовники оснащены отдельными динамиками, благодаря чему в салоне создаются отдельные звуковые зоны для левой и правой половины.

Салон концепта похож на комнату квартиры — деревянные полы и функции умного дома, панорамное остекление, есть даже робот для мытья полов и светодиодные ультрафиолетовые лампы для дезинфекции.

В Hyundai заявили, что новый салон первым получит Ioniq 5, выход которого запланирован на начало 2021 года. Он может быть не таким, как на фото, но однозначно окажется оригинальным.

Это машина или кинозал? — новый подход Hyundai Компания хочет изменить эргономику салонов машин, у которых уже нет громоздких двигателей внутреннего сгорания. Это машина или кинозал? — новый подход Hyundai

Также Hyundai работает над летающим автомобилем, который хочет представить в 2028 году.

Фото: Hyundai